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7 ولايات نيجيرية تحظر الدراجات النارية

Mercredi 08 Mai 2019

Mercredi 08 Mai 2019
الأناضول - أبوجا/ آدم أبو باشال - حظرت 7 ولايات شمال غربي نيجيريا ركوب الدراجات النارية جراء الأعمال الإرهابية المتزايدة في البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش النيجيري موسى ساغير في تصريح صحفي، الأربعاء، أنهم لاحظوا قيام التنظيمات الإرهابية والمسلحين في الآونة الأخيرة باستخدام الدراجات النارية من أجل تنفيذ هجمات مختلفة.


وقال: "لذلك تم حظر استخدام الدراجات النارية في ولايات كانو، كاتسينا، زامفارا، سوكوتو، كادونا، كيبي، نيجر، من أجل منع أعمال العنف في البلاد".

وأضاف: "سيتعرض الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم أثناء استخدامهم للدراجات النارية للمحاكمة بتهمة الإرهاب".


  
  
     
  
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