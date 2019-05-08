زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب بيرو

Mercredi 08 Mai 2019
الأناضول - مصطفى كامل - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر المناطق الساحلية في جنوب بيرو، الأربعاء.
جاء ذلك حسبما أعلنت هيئة إدارة الكوارث في بيرو، في تغريدة عبر حسابها على تويتر.
وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد 64 كيلومترا جنوب غربي منطقة لوماس (جنوب) وعلى عمق 17 كيلومترا في مياه المحيط الهادئ.
وأوضحت الهيئة أن الزلزال لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية حتى الساعة 16:30 ت.غ، كما أنه لم يستدعي تحذيرا من أمواج مد عاتية (تسونامي).
جاء ذلك حسبما أعلنت هيئة إدارة الكوارث في بيرو، في تغريدة عبر حسابها على تويتر.
وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد 64 كيلومترا جنوب غربي منطقة لوماس (جنوب) وعلى عمق 17 كيلومترا في مياه المحيط الهادئ.
وأوضحت الهيئة أن الزلزال لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية حتى الساعة 16:30 ت.غ، كما أنه لم يستدعي تحذيرا من أمواج مد عاتية (تسونامي).
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