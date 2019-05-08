السراج: حفتر لم يعد شريكا في الحوار أو التفاوض

Mercredi 08 Mai 2019
الأناضول - وليد عبد الله - قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، فائز السراج، إن "قاعدة المفاوضات للوصول إلى حل سياسي تغيرت، بعدما وقع من اعتداء" على العاصمة طرابلس.
جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأربعاء، في باريس، حيث تناولت المحادثات بينهما "تطورات الأزمة الليبية، وتداعيات الاعتداء الذي تتعرض له طرابلس"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن على المنطقة الشرقية العمل على اختيار ممثلين لهم من سياسيين ونخب وأعيان للعودة للمسار السياسي، فلم يعد (خليفة) حفتر (يقود الجيش في الشرق) أو عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب في طبرق) شركاء في الحوار أو التفاوض.
وشدد على أن "موقف حكومة الوفاق، الثابت، بالتصدي للقوات المعتدية دفاعا عن العاصمة، وحماية للشعب، وأن دعوات وقف إطلاق النار يجب أن تقترن بانسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث جاءت".
وأضاف أن "أي آلية يقترحها المجتمع الدولي في هذا الأمر يجب أن تحقق هذا المطلب العادل".
ولفت السراج، إلى أن "ما ينشر تباعا من تقارير عن تدخل فرنسي مساند للقوات المعتدية، خلق رأيا عاما ليبي غاضب من فرنسا، وكان ذلك واضحا خلال المظاهرات الحاشدة التي شهدتها طرابلس، لذا من الضروري أن تتم إدانة هذا الهجوم بوضوح، وعدم تسوية المعتدي بالمعتدى عليه".
من جانبه، قال ماكرون، إن فرنسا تدعم حكومة الوفاق الوطني، معلناً معارضته للاعتداء على طرابلس.
ودعا الرئيس الفرنسي، إلى الالتزام بمبادرة الأمم المتحدة لحل سياسي شامل في ليبيا، وأن باريس ستبذل جهودها في هذا الاتجاه.
وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، غير أن قواته تعرضت لعدة انتكاسات على أكثر من محور.
جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأربعاء، في باريس، حيث تناولت المحادثات بينهما "تطورات الأزمة الليبية، وتداعيات الاعتداء الذي تتعرض له طرابلس"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن على المنطقة الشرقية العمل على اختيار ممثلين لهم من سياسيين ونخب وأعيان للعودة للمسار السياسي، فلم يعد (خليفة) حفتر (يقود الجيش في الشرق) أو عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب في طبرق) شركاء في الحوار أو التفاوض.
وشدد على أن "موقف حكومة الوفاق، الثابت، بالتصدي للقوات المعتدية دفاعا عن العاصمة، وحماية للشعب، وأن دعوات وقف إطلاق النار يجب أن تقترن بانسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث جاءت".
وأضاف أن "أي آلية يقترحها المجتمع الدولي في هذا الأمر يجب أن تحقق هذا المطلب العادل".
ولفت السراج، إلى أن "ما ينشر تباعا من تقارير عن تدخل فرنسي مساند للقوات المعتدية، خلق رأيا عاما ليبي غاضب من فرنسا، وكان ذلك واضحا خلال المظاهرات الحاشدة التي شهدتها طرابلس، لذا من الضروري أن تتم إدانة هذا الهجوم بوضوح، وعدم تسوية المعتدي بالمعتدى عليه".
من جانبه، قال ماكرون، إن فرنسا تدعم حكومة الوفاق الوطني، معلناً معارضته للاعتداء على طرابلس.
ودعا الرئيس الفرنسي، إلى الالتزام بمبادرة الأمم المتحدة لحل سياسي شامل في ليبيا، وأن باريس ستبذل جهودها في هذا الاتجاه.
وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، غير أن قواته تعرضت لعدة انتكاسات على أكثر من محور.
En continu
- Hier 22:14 قناة التاسعة : إحصائيات الزرقوني مشبوهة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:41
|19:16
|16:04
|12:23
|05:17
|03:36
|
25°
|21°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|21°-14
|28°-17
|28°-19
|29°-19
|22°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 62 356) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 56 097) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 294) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 190) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 598) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 581) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 540) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 490) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 936) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 41 770) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 415) عبير موسى امام القضاء
( 38 177) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 506) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 292) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 161) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 683) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 836) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 386) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 30 773) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 541) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
Par:almokh ( )
Sur: سوسة: إضراب عدد من أعوان التنظيف بمطاري النفيضة والمنستير عن العمل من 8 إلى 10 ماي وشركة ''TAV TOS'' توضّح