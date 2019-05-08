مهرجان ليالي المدينة بالقصرين من10 ماي الى 13 جوان 2019

Mercredi 08 Mai 2019



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- تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين تظاهرة "ليالي المدينة " وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 ماي الى 13 جوان 2019 وتكون اشارة انطلاق المهرجان بعرض "موازين" وفرقة عماد التونسي بالمالوف، لتتواصل باقي العروض وتتضمن يوم 13 ماي عرض "عرض زرياب "فرقة قناديل بالمالوف، ويوم 16 ماي عرض"قصرينيات"فرقة عبد الدايم فالحي بالمالوف، ثم يوم 19 ماي 2019 عرض"سهرة الطفل"المركز الدولي للفنون المعاصرة مع شركة فن الحياة بالمالوف.وسيكون يوم 20 ماي موعدا لسهرة"الفكاهة"مع عبد القادر المحمودي بالسجن المدني بالقرصن، ويوم 21 ماي مع سهرة "الفكاهة" باستور بدار المسنين، ويوم 23 ماي مع سهرة "الطروق" شعر شعبي+نغم وغناء بدوي بالمالوف، ويوم 25 ماي سهرة الفنان "عادل يونس".ومن الفقرات الاخرى التي يتضمنها مهرجان ليالي المدينة بالقصرين عرض "إنشاد" بدار رعاية المسنين يوم 26 ماي، في حين يكون الموعد يوم 28 ماي مع سهرة"موسيقى الشباب"فرقة ميعاد باند بالمالوف، ويوم 30 ماي مع عرض"نوستالجي"فرقة المعهد الجهوي للموسيقى بالمالوف.أما يوم 31 ماي 2019 فتمت برمجة عرض سلامية الانوار بالسجن المدني بالقصرين، ويم 2 جوان عرض"طربيات"فرقة الأمراء بالمالوف، ليختتم المهرجان بعرض سهرة العيد مع الفنانة فائزة المحرصي.