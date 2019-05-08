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الرابطة الاولى - التعادل السلبي يحسم اللقاء المؤجل بين نجم المتلوي والنجم الساحلي

Mercredi 08 Mai 2019

Mercredi 08 Mai 2019
وات - حسم التعادل السلبي اللقاء المؤجل بين نجم المتلوي وضيفه النجم الساحلي الذي اقيم يوم الاربعاء بملعب الرديف لحساب الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وبقي النجم الساحلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة مع مباراتين مؤجلتين امام اتحاد تطاوين والنادي البنزرتي على بعد 12 نقطة من الترجي الرياضي المتصدر والذي يملك بدوره مقابلة مؤجلة امام الملعب القابسي بينما حافظ نجم المتلوي على مرتبته الحادية عشرة بمجموع 21 نقطة متقدما بفارق اربع نقاط عن مستقبل قابس صاحب المركز الثالث عشر قبل الاخير، اول المراكز المؤدية الى النزول الى الرابطة المحترفة الثانية.



  
  
     
  
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