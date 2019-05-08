صعود مسلسل ''مشاعر'' في نسب المشاهدة

Mercredi 08 Mai 2019
باب نات - حقق مسلسل مشاعر الذي تبثه قناة قرطاج+ صعودا لافتا في اليومين الاوليين من شهر رمضان على اليوتوب حيث فاق عدد المشاهدين مليونين و 200 الف متابع .
يذكر أن مشاعر يبث ايضا على قناة النهار الجزائرية و قناة الوسط الليبية وهو يعتمد قوة الصورة و تشابك علاقات الحب و صراع المافيات ، و يعتبر من الاعمال التي يمكن مشاهدتها رفقة العائلة و موجه للسوق التونسية و العالمية .
يذكر أن مشاعر يبث ايضا على قناة النهار الجزائرية و قناة الوسط الليبية وهو يعتمد قوة الصورة و تشابك علاقات الحب و صراع المافيات ، و يعتبر من الاعمال التي يمكن مشاهدتها رفقة العائلة و موجه للسوق التونسية و العالمية .
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Par:mandhouj (France )
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