بطل ''أرطغرل'': والدتي أرادتني طبيبا لكني فضلت التمثيل

Mercredi 08 Mai 2019



الأناضول

قال الممثل التركي إنغين ألتان دوزياطان، بطل مسلسل "قيامة أرطغرل" الشهير، إن والدته أرادته طبيبا عندما يكبر، لكنه فضل أن يصبح ممثلا وينال شهرة عالمية.وفي حوار على قناة "TRT2"، أفاد دوزياطان، أنه لم يستطع تحقيق رغبة والدته، لكنه مثّل دور الطبيب على أمل أن يسعد والدته، مشيرًا أن والدته علقت حينما رأته بذلك الدور، بالقول: "كما ترى الطب يليق بك".وكشف أنه خلال دراسته في المرحلة الثانوية، عمل في القسم المسرحي للمدرسة، وبفضل تلقيه تدريبات في فنون الإلقاء من والده، كان له نصيبا بدور البطولة بالمسرحيات التي شارك بها، وبعدها لم يترك التمثيل.وحول مشاركته في "قيامة أرطغرل"، وتجسيده دور البطولة، قال دوزياطان: "خلال خمسة مواسم تقمصت أدوارا لأرطغرل بمختلف أعماره، بدأت بعمر 19، وفي الجزء الحالي بعمر 55 عاما، ومنذ البداية كان كل شيء مصمم لتجسيد الحركات المطلوبة المناسبة للمراحل العمرية".وتابع متحدثا عن نجاح المسلسل: "عندما كنا صغارا كانت أفلام الزمن السابق، تلبي الحاجة لمعرفة التاريخ، وفي الوقت الحالي فإن قيامة أرطغرل يلبي حاجة المشاهدين في معرفة تاريخهم"، مؤكدا أن "المسلسل سينتهي في الموسم الحالي".ومن المنتظر أن يتم عرض آخر حلقات "قيامة أرطغرل" نهاية مايو/أيار الجاري، على أن يبدأ العام المقبل مسلسل "قيامة عثمان" الذي يتناول حكاية مؤسس الدول العثمانية، وهو ابن أرطغرل، وينتظر أن يستمر 5 مواسم أيضا، ويلعب دور البطولة الفنان الشهير بوراك أوزجفيت.ومن جانب آخر لفت دوزياطان أن مشروعه لتقديم المساعدات إلى المحتاجين في إفريقيا عبر معرض صور نظمه مؤخرا، قاد إلى "توفير مصادر للمياه النظيفة لـ15 ألف شخص"، وأنه سيعمل على مزيد من المشاريع لدعم المحتاجين هناك.وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).ويبث مسلسل "قيامة أرطغرل" في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات مشاهد، وموسمه الحالي هو الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان غازي".تجدر الإشارة أن المسلسلات التركية حققت نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.