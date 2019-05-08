ولاية باجة تحل ضيفة على مدينة الثقافة في سهرة السبت

Mercredi 08 Mai 2019



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- ضمن تظاهرة مدن الفنون في مدينة الثقافة وبمناسبة حلول شهر رمضان تستضيف مدينة الثقافة مختلف الجهات تحت عنوان " ليالي الجهات" وسيكون الموعد في سهرة السبت 11 ماي 2019 مع ولاية باجة التي تقترح برنامجا متنوعا ينطلق على الساعة التاسعة والنصف ليلا.وسيكون زوار مدينة الثقافة في سهرة السبت على موعد في البهو الرئيسي مع مجموعة من المعارض في البهو الرئيسي للمدينة من بينها ورشات حية في المهن والحرف التقليدية للولاية ومعرض للصناعات التقليدية وآخر للفنون التشكيلية والخط العربي، الى جانب معرض لإصدارات كتّاب الجهة وأعلامها، مع مشاركة عدد من المؤسسات الثقافية والجمعيات بالجهة.وسيقع تقديم أهم وأشهر الأكلات التقليدية المعروفة بجهة باجة ومختارات من المنتوجات السياحية والمنتوجات الفلاحية المحلية، علاوة على معرض بعنوان "أندلسيات".وأمام مدخل مدينة الثقافة سيكون الموعد مع فرق فولكلورية وسلامية باجة، وعيساوية تبرسق وفرسان باجة ونفزة فيما تشهد ساحة المسارح عروضا لنوادي التعبير الجسماني لدور الثقافة بكل من باجة وتيبار وعرض كورال المعهد الجهوي للموسيقى بباجة وغيرها.ويستضيف مسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة معرضا بعنوان 100 سنة مسرح، كما يتابع الجمهور مسامرة شعرية للشاعر الطيب الهمامي، وعرضا لمسرحية "بينوكيو" لدار الثقافة مجاز الباب.وتختتم السهرة بعرض لفرقة الشيخة للمالوف بتستور وتكريم ثلة من مبدعي وفناني باجة بفضاء مسرح الجهات.