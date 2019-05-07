ميركل تدعو الأطراف الليبية لبحث ''الحل السياسي''

Mardi 07 Mai 2019
الأناضول - برلين/ أربيل بشاي - دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، الأطراف الليبية إلى بحث "الحل السياسي"، لإنهاء الأزمة في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمعها برئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليًا، فائز السراج، بالعاصمة برلين، حسب بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفين سيبرت.
وذكر البيان، أن الجانبان تناولا خلال اللقاء الذي جرى بمقر الحكومة الألمانية، آخر التطورات في ليبيا.
وأوضح أن ميركل، أعلنت عن رغبتها في عودة الأطراف الليبية لبحث العملية السياسية، تحت مظلة الأمم المتحدة.
كما أشار نفس البيان، إلى إعراب المستشارة الألمانية عن سعادتها بدعوة المبعوث الأممي غسان سلامة، لوقف الاشتباكات خلال شهر رمضان.
من جهة أخرى، تناول اللقاء بين الجانبين، موضوع إيصال المساعدات الإنسانية، إلى مخيمات اللاجئين في البلاد (دون ذكر مزيد من التفاصيل).
والتقى السراج، الثلاثاء، في إطار جولته الأوروبية، برئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وينتظر أن يلتقي الأربعاء، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يغادر إلى المملكة المتحدة.
وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين.
غير أن قواته لم تحقق أهدافها حتى اليوم وتعرضت لعدة انتكاسات في أكثر من محور.
وأسفر القتال في طرابلس عن سقوط 392 قتيلا، حسب منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ونزوح أكثر من 50 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة في اليوم نفسه.
ومنذ 2011 تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" وحفتر.
جاء ذلك خلال لقاء جمعها برئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليًا، فائز السراج، بالعاصمة برلين، حسب بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفين سيبرت.
وذكر البيان، أن الجانبان تناولا خلال اللقاء الذي جرى بمقر الحكومة الألمانية، آخر التطورات في ليبيا.
وأوضح أن ميركل، أعلنت عن رغبتها في عودة الأطراف الليبية لبحث العملية السياسية، تحت مظلة الأمم المتحدة.
كما أشار نفس البيان، إلى إعراب المستشارة الألمانية عن سعادتها بدعوة المبعوث الأممي غسان سلامة، لوقف الاشتباكات خلال شهر رمضان.
من جهة أخرى، تناول اللقاء بين الجانبين، موضوع إيصال المساعدات الإنسانية، إلى مخيمات اللاجئين في البلاد (دون ذكر مزيد من التفاصيل).
والتقى السراج، الثلاثاء، في إطار جولته الأوروبية، برئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وينتظر أن يلتقي الأربعاء، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يغادر إلى المملكة المتحدة.
وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين.
غير أن قواته لم تحقق أهدافها حتى اليوم وتعرضت لعدة انتكاسات في أكثر من محور.
وأسفر القتال في طرابلس عن سقوط 392 قتيلا، حسب منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ونزوح أكثر من 50 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة في اليوم نفسه.
ومنذ 2011 تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" وحفتر.
En continu
- Hier 22:14 قناة التاسعة : إحصائيات الزرقوني مشبوهة
- Hier 12:51 متى تضبط الحكومة فوضى استطلاعات الرأي؟
- Hier 12:34 رئيس الحكومة يستقبل رئيس النادي الصفاقسي
- Hier 12:27 ديموقراطية السلطان اردوغان
- Hier 11:04 بصفاقس: الدولة تسترجع 590 هك من أراضيها
- Hier 10:45 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:40
|19:15
|16:03
|12:23
|05:18
|03:38
|
14°
|13°
|% 71
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|13°-12
|31°-15
|28°-17
|28°-19
|31°-20
Follow @babnet_Tunisie
( 62 293) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 56 072) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 274) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 171) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 525) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 515) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 522) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 468) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 756) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 393) عبير موسى امام القضاء
( 38 140) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 489) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 444) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 33 228) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 031) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 663) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 805) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 30 731) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 30 713) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 107) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
Par:karimyousef (France )
Sur:مؤسسة التلفزة التونسية تعتذر إثر بثّ حصة دينية على الوطنية الثانية تشيد بالرئيس الأسبق بن علي