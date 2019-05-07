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جريحان في إطلاق نار بمدرسة في كولورادو الأمريكية

Mardi 07 Mai 2019

Mardi 07 Mai 2019
الأناضول - مصطفى كامل - جرح شخصان على الأقل، الثلاثاء، في إطلاق نار بمدرسة في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

ونقلت صحيفة "دنفر بوست" الأمريكية عن الشرطة، أنها اعتقلت شخصين مشتبه فيهما، عقب إطلاق النار.


وأضافت أن السلطات أغلقت المدرسة والمدارس المجاورة مع الاشتباه في وجود مشتبه به ثالث.

ولم تكشف الصحيفة عن مزيد من التفاصيل.

  
  
     
  
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