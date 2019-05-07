''ريمونتادا'' ليفربول الإنجليزي تطيح ببرشلونة من أبطال أوروبا

Mardi 07 Mai 2019



الأناضول

انتزع فريق ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، بطاقة العبور والتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وتغلب ليفربول على ضيفه برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في إياب المربع الذهبي للبطولة القارية.وجاء تأهل ليفربول إلى النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بهزيمته بثلاثية نظيفة.بذلك، ينتظر ليفربول في النهائي الفائز من لقاء توتنهام الإنجليزي وأياكس امستردام الهولندي غدا الأربعاء.جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي ليفربول محاولين استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه.ومع حلول الدقيقة السابعة بادر ليفربول بالتسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق البلجيكي ديفوك اوريجي.بعدها حاول لاعبو برشلونة إدراك التعادل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف.وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تمكن الهولندي جيورجينهو فاينالدوم من إضافة الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 56.وبعدها بدقيقتين أضاف فاينالدوم الهدف الثاني له والثالث لفريقه لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.وجاءت الدقيقة 79 لتشهد الهدف الرابع لليفربول عبر اوريجي ليخرج الفريق الإنجليزي فائزًا باللقاء ويتأهل إلى النهائي القاري.