قناة التاسعة تدعو الزرقوني إلى الكف عن ذكرها في دراساته ''المزعومة'' وتهدّد بمقاضاته

Mardi 07 Mai 2019
باب نات - دعت الثلاثاء 7 ماي، قناة التاسعة مدير مؤسسة سبر الآراء سيقما كونساي، حسن الزرقوني إلى الكف الفوري عن ذكرها في "منشوراته ودراساته المزعومة".
اقرأ أيضا: وسيم الحريصي: حسن الزرقوني ماعندو حتى مصداقية
ونبّهت إدارة القناة في بيان لها إلى انحياز حسن الزرقوني لمؤسّسات إعلاميّة معلومة و أطراف سياسيّة معيّنة وهددت بمقاضاته من أجل محاولة الإضرار المادّي و المعنوي بها.
اقرأ أيضا: معز بن غربية : الزرقوني طلب 300 مليون في السنة لتحسين نسب المشاهدة
اقرأ أيضا: وسيم الحريصي: حسن الزرقوني ماعندو حتى مصداقية
ونبّهت إدارة القناة في بيان لها إلى انحياز حسن الزرقوني لمؤسّسات إعلاميّة معلومة و أطراف سياسيّة معيّنة وهددت بمقاضاته من أجل محاولة الإضرار المادّي و المعنوي بها.
اقرأ أيضا: معز بن غربية : الزرقوني طلب 300 مليون في السنة لتحسين نسب المشاهدة
1 de 1 commentaires pour l'article 181948
En continu
- Hier 22:07 يساري تجمعي يتساءل عن الجهاز السري !
- Hier 22:02 يا حسرة على كرنيش سوسة!
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:40
|19:15
|16:03
|12:23
|05:18
|03:38
|
17°
|17°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|17°-11
|30°-14
|29°-17
|28°-19
|31°-20
Follow @babnet_Tunisie
( 62 284) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 56 070) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 272) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 164) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 504) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 508) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 517) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 466) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 751) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 389) عبير موسى امام القضاء
( 38 133) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 487) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 439) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 33 187) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 007) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 658) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 786) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 30 700) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 455) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 30 068) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
Par:RESA67 (France )
Sur: برمجة انجاز ''تلفيريك'' بعين دراهم ومركب تجاري ضخم بطبرقة لدعم السياحة في ولاية جندوبة