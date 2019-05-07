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قناة التاسعة تدعو الزرقوني إلى الكف عن ذكرها في دراساته ''المزعومة'' وتهدّد بمقاضاته

Mardi 07 Mai 2019

Mardi 07 Mai 2019
باب نات - دعت الثلاثاء 7 ماي، قناة التاسعة مدير مؤسسة سبر الآراء سيقما كونساي، حسن الزرقوني إلى الكف الفوري عن ذكرها في "منشوراته ودراساته المزعومة".

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ونبّهت إدارة القناة في بيان لها إلى انحياز حسن الزرقوني لمؤسّسات إعلاميّة معلومة و أطراف سياسيّة معيّنة وهددت بمقاضاته من أجل محاولة الإضرار المادّي و المعنوي بها.

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1 de 1 commentaires pour l'article 181948

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 07 Mai 2019 à 18h 17m |           
Pour Ben Gharbia :
...Et pourquoi vous avez demandé ses prestations pour améliorer le taux d'audience.
Bien sûr que ces prestations pour un service quelconque devraient être facturées et payées !
Ou bien , vous voulez dire que 300 000 DT est un montant grand pour ces prestations.
Dans tous les cas, ce sont des accords !



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