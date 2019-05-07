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انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان ''حلمة'' من 13 الى 15 جوان بطبرقة

Mardi 07 Mai 2019

Mardi 07 Mai 2019
وات - تنطلق الدورة الخامسة لمهرجان طبرقة للفوانيس الطائرة "حلمة" من 13 إلى 15 جوان بمدينة طبرقة (ولاية جندوبة).

ويهدف مهرجان "حلمة"، الذي ينتظم ببادرة من جمعية "شباب وآفاق"، أساسا إلى إرساء ديناميكية اقتصادية وثقافية في الجهة، وفق ما أفاد به مدير المهرجان ورئيس الجمعية، خليل العماري.


وأوضح العماري، خلال لقاء صحفي عقد، الثلاثاء، بمقر وزارة السياحة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة ، انه سيتم تركيز منصة كبيرة على شاطئ طبرقة لتقديم العروض علاوة على اقامة قرية حرفية و"بازار" ثقافي ستشارك فيه عدة سفارات بالإضافة إلى تخصيص مساحة للتخييم.

وتمثل هذه الدورة، التي من المنتظر ان تشهد حضور 50 ألف تونسي وأجنبي، فرصة للاستمتاع بمختلف العروض طيلة ثلاثة أيام متواصلة ولقاء الفنانين التونسيين والأجانب المشاركين في المهرجان.

وأفاد العماري أن فعاليات اختتام هذه الدورة المدعمة من قبل وزارة السياحة وعدد من المؤسسات على غرار مجموعة "أورونج"، ستشهد برمجة إطلاق 3 آلاف فانوس طائر في سماء طبرقة عند غروب الشمس.

  
  
     
  
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