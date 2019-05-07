تحقيق أممي حول ضلوع عسكري إماراتي محتمل في النزاع الليبي

Mardi 07 Mai 2019
وكالات - فتحت الأمم المتحدة تحقيقا بخصوص ضلوع محتمل للإمارات العربية المتحدة في النزاع العسكري بليبيا، وذلك بعد أن تم هناك الشهر الماضي استخدام طائرات مسيرة صينية الصنع، يمتلك مثلها الجيش الإماراتي.
ووفق "فرانس برس" فإن تقريرا سريا كشف أن الصواريخ، التي أطلقتها الطائرات المسيرة في الضاحية الجنوبية لطرابلس يومي 19 و20 أفريل الماضي، تبين بعد دراسة شظاياها أنها هي صواريخ جو-أرض من طراز "بلو آرو".
وبحسب التقرير فإن هذا النوع من الصواريخ تمتلكه فقط ثلاث دول هي الصين وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة، ذلك أن هذه الصواريخ تطلقها حصرا طائرات بدون طيار تنتجها شركة "وينغ لونغ" الصينية.
ولفت التقرير إلى أن "مجموعة الخبراء تحقق في الاستخدام المحتمل لهذا السلاح من قبل "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، أو من قبل طرف ثالث داعم "للجيش الوطني الليبي"، مؤكدا أن هذه الصواريخ لم تحصل عليها ليبيا مباشرة من الشركة المصنعة أو من الصين.
وذكرت "فرانس برس" أن أكثر من 430 شخصا قتلوا، وأصيب ما يزيد عن ألفين آخرين، ونزح أكثر من 55 ألفا من ديارهم، منذ بدء معركة طرابلس، التي يسعى من خلالها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر إلى السيطرة على العاصمة.
ووفق "فرانس برس" فإن تقريرا سريا كشف أن الصواريخ، التي أطلقتها الطائرات المسيرة في الضاحية الجنوبية لطرابلس يومي 19 و20 أفريل الماضي، تبين بعد دراسة شظاياها أنها هي صواريخ جو-أرض من طراز "بلو آرو".
وبحسب التقرير فإن هذا النوع من الصواريخ تمتلكه فقط ثلاث دول هي الصين وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة، ذلك أن هذه الصواريخ تطلقها حصرا طائرات بدون طيار تنتجها شركة "وينغ لونغ" الصينية.
ولفت التقرير إلى أن "مجموعة الخبراء تحقق في الاستخدام المحتمل لهذا السلاح من قبل "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، أو من قبل طرف ثالث داعم "للجيش الوطني الليبي"، مؤكدا أن هذه الصواريخ لم تحصل عليها ليبيا مباشرة من الشركة المصنعة أو من الصين.
وذكرت "فرانس برس" أن أكثر من 430 شخصا قتلوا، وأصيب ما يزيد عن ألفين آخرين، ونزح أكثر من 55 ألفا من ديارهم، منذ بدء معركة طرابلس، التي يسعى من خلالها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر إلى السيطرة على العاصمة.
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Par:lahache (Tunisia )
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