أنقرة ترسل 100 من عسكرييها إلى روسيا للتدريب على تشغيل منظومة ''إس-400''

Mardi 07 Mai 2019
باب نات/سبوتنيك - صرح مصدر عسكري تركي رفيع، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا سترسل نحو 100 من عسكرييها إلى روسيا في نهاية شهر أيار/مايو للتدريب على تشعيل منظومة الدفاع الصاروخي إس-400.
وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "في نهاية أيار/مايو يتوجه نحو 100 من عسكريينا إلى روسيا للتدريب على تشغيل منظومة الدفاع الصاروخي إس-400".
وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "في نهاية أيار/مايو يتوجه نحو 100 من عسكريينا إلى روسيا للتدريب على تشغيل منظومة الدفاع الصاروخي إس-400".
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Par:lahache (Tunisia )
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