بومبيو يبحث مع السعودية ''المستجدات الإقليمية والدولية''

Lundi 06 Mai 2019



الأناضول

بحث وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، الإثنين، مع السعودية، المستجدات الإقليمية والدولية.ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تلقى ولي العهد محمد بن سلمان اتصالا من بومبيو جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية.وأوضح المصدر أن الاتصال الهاتفي استعرض أيضا المستجدات الإقليمية والدولية.ولم يصدر عن الجانب الأمريكي تفاصيل بشأن الاتصال حى الساعة 20:50 ت.غ.ويأتي الاتصال بعد إعلان مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الإثنين، أن واشنطن هرعت في نشر حاملة طائرات ومعدات عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، ردا على استعدادات إيرانية لمهاجمة القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على إيران منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو/أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.