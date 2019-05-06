القناة الوطنية الثانية تهنّئ ''ابن تونس البار، المخلص والوفي الرئيس زين العابدين بن علي وحرمه'' برمضان !!

Lundi 06 Mai 2019



باب نات

- بثت الاثنين 6 ماي القناة الوطنية الثانية، برنامجا دينيا من الأرشيف ، قام خلاله الشيخ الذي يقدّم البرنامج بتهنئة "الرئيس بن علي بدخول شهر رمضان" قائلا "نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الشهر مباركا على سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وعلي حرمه السيدة الفاضلة ليلي بن علي".وأضاف "نرجو لبلادنا العزيزة أن تعيش الأمن والأمان والشسلام في ظل قيادة ابنها البار والنزيه والمخلص والوفي سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي رأت بلادنا الخير على يديه".وقد أثار البرنامج موجة من التعليقات الساخرة على موقع الفايسبوك حيث قال النشطاء "تحيا الرياضة على قناة 21 وشكرا للزملاء في الحافلة".وتساءل نشطاء آخرين مستغربين "ويني المليارات الّي يقصّو فيها للشعب وماشية للتلفزة الوطنية؟؟ ما يجموش يعملو برنامج ديني جديد؟".وعلى اثر بث الخطبة الدينية من الأرشيف قدمت التلفزة التونسية اعتذارها للمشاهدين.وقالت التلفزة التونسية في بلاغ لها "نعتذر عن الخطأ البشري الغير مقصود اثناء سحب الشريط من خزينة الأشرطة".ووفق نص البلاغ فقد اتخذت الادارة العامة حال بث الحصة الإجراءات الإدارية لتحميل من تسبب في هذا التهاون الذي مس من مشاعر التونسيين والذي لا تقبله المؤسسة باي حال من الأحوال وفق نص البلاغ.وجددت التلفزة اعتذارها من المشاهدين الكرام مع تعهدها بأن لاتتكرر مثل هذه الأخطاء مستقبلا.