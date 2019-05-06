Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Elli Enshagalt 3alaih  

لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر

Lundi 06 Mai 2019

Lundi 06 Mai 2019
الأناضول - الدوحة/ أحمد يوسف - تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة الخليجية، عام 2017.

وذكرت الوكالة الرسمية القطرية للأنباء(قانا) أن الأمير خليفة هنأ الأمير تميم، خلال الاتصال، بحلول شهر رمضان المبارك.


ولم تذكر الوكالة، في خبرها المقتضب الذي اوردته، إن كان الاتصال الهاتفي تطرق إلى قضايا أخرى، ولا سيما سياسية، أم لا.

وهذا هو أول اتصال من نوعه منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.

وفرضت تلك الدول "إجراءات عقابية" على قطر؛ بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

ومنذ بداية الأزمة تبذل الكويت جهود وساطة، لكن لم تتمكن حتى الآن من معالجة تلك الأزمة غير المسبوقة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.

  
  
     
  
festival-04c4a2d52f9dc13ee59d8002096fcc50-2019-05-06 19:04:47






0 de 0 commentaires pour l'article 181899



En continu

الاثنين 06 ماي 2019 | 1 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:39 19:14 16:03 12:23 05:19 03:39
15°
 15° % 54 :الرطــوبة
تونــس 12°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
15°-1221°-1231°-1528°-1628°-18
  • Avoirs en devises
    12873,9

  • (6 mai)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,35470 DT        1$ =3,00223 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 mai)   774,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557172053|181899 1664|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires