لأول مرة منذ الأزمة الخليجية.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر

Lundi 06 Mai 2019
الأناضول - الدوحة/ أحمد يوسف - تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة الخليجية، عام 2017.
وذكرت الوكالة الرسمية القطرية للأنباء(قانا) أن الأمير خليفة هنأ الأمير تميم، خلال الاتصال، بحلول شهر رمضان المبارك.
ولم تذكر الوكالة، في خبرها المقتضب الذي اوردته، إن كان الاتصال الهاتفي تطرق إلى قضايا أخرى، ولا سيما سياسية، أم لا.
وهذا هو أول اتصال من نوعه منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.
وفرضت تلك الدول "إجراءات عقابية" على قطر؛ بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
ومنذ بداية الأزمة تبذل الكويت جهود وساطة، لكن لم تتمكن حتى الآن من معالجة تلك الأزمة غير المسبوقة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.
وذكرت الوكالة الرسمية القطرية للأنباء(قانا) أن الأمير خليفة هنأ الأمير تميم، خلال الاتصال، بحلول شهر رمضان المبارك.
ولم تذكر الوكالة، في خبرها المقتضب الذي اوردته، إن كان الاتصال الهاتفي تطرق إلى قضايا أخرى، ولا سيما سياسية، أم لا.
وهذا هو أول اتصال من نوعه منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.
وفرضت تلك الدول "إجراءات عقابية" على قطر؛ بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
ومنذ بداية الأزمة تبذل الكويت جهود وساطة، لكن لم تتمكن حتى الآن من معالجة تلك الأزمة غير المسبوقة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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