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مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية مساء الأحد 12 ماي بملعب رادس

Lundi 06 Mai 2019

Lundi 06 Mai 2019
وات - قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعيين مباراة تحديد بطل الرابطة الثانية للموسم الجاري مساء الأحد 12 ماي (س 21 و15د) بملعب رادس بحضور الجمهور .
وستجمع المباراة بطل المجموعة الأولى مستقبل سليمان ببطل المجموعة الثانية هلال الشابة .
وسيتم في ختام اللقاء تسليم رمز البطولة إلى الفريق الفائز .


  
  
     
  
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