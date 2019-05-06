مباراة تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية مساء الأحد 12 ماي بملعب رادس

Lundi 06 Mai 2019



وات

- قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعيين مباراة تحديد بطل الرابطة الثانية للموسم الجاري مساء الأحد 12 ماي (س 21 و15د) بملعب رادس بحضور الجمهور .وستجمع المباراة بطل المجموعة الأولى مستقبل سليمان ببطل المجموعة الثانية هلال الشابة .وسيتم في ختام اللقاء تسليم رمز البطولة إلى الفريق الفائز .