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كاس تونس (ربع النهائي) - مختار دبوس يدير مباراة النادي الصفاقسي/ قوافل قفصة

Lundi 06 Mai 2019

Lundi 06 Mai 2019
وات - سيدير الحكم مختار دبوس مباراة النادي الصفاقسي/ قوافل قفصة يوم الخميس 9 ماي بداية من الساعة 14 و30د لحساب ربع نهائي كاس تونس لكرة القدم.
ويجري اللقاء بحضور 6900 من جماهير الفريق المضيف .

الخميس 9 ماي 2019

ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي - قوافل قفصة الحكم / مختار دبوس

السبت 11 ماي 2019
ملعب رادس الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري ملعب بوسالم الاصطناعي اتحاد بوسالم - الملعب القابسي


ملاحظة / تاجلت مباراة النجم الساحلي والنادي الافريقي الى موعد لاحق.

  
  
     
  
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