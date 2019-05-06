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الرابطة 1 - الجولة 19 - وسيم بن صالح حكما للمباراة المتاخرة بين النجم المتلوي والنجم الساحلي

Lundi 06 Mai 2019

Lundi 06 Mai 2019
وات - تدور المباراة المتاخرة التي ستجمع بين النجم المتلوي والنجم الساحلي لحساب الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم الاربعاء بملعب الرديف انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.
وسيدير المباراة الحكم وسيم بن صالح بمساعدة كل من محمد سليم الجبنياني ومحمد شهاب الطرابلسي.


  
  
     
  
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