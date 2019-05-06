مالك الجزيري يتقهقر الى المركز التسعين بتصنيف لاعبي التنس للمحترفين

Lundi 06 Mai 2019
وات - تقهقر التونسي مالك الجزيري 15 مركزا في التصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس المحترفين الصادر يوم الاثنين ليصبح في المركز الخامس والسبعين عالميا.
وكان الجزيري خرج الاسبوع الماضي من الدور ربع النهائي لدورة ايستوريل البرتغالية اثر خسارته امام البلجيكي دايفيد جوفين 2/1 بعدما ازاح في الدور ثمن النهائي الارجنتيني ليوناردو ماير 2-0 وفي الدور السادس عشر الشيلي نيكولاس جاري 2-1.
وكان الجزيري خرج الاسبوع الماضي من الدور ربع النهائي لدورة ايستوريل البرتغالية اثر خسارته امام البلجيكي دايفيد جوفين 2/1 بعدما ازاح في الدور ثمن النهائي الارجنتيني ليوناردو ماير 2-0 وفي الدور السادس عشر الشيلي نيكولاس جاري 2-1.
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Par:mandhouj (France )
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