المغرب: آلاف الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين يتهربون من الضرائب

Lundi 06 Mai 2019
وكالات - كشفت المديرية العامة للضرائب في المغرب أن حوالي 5093 من ممتهني المهن الحرة من الأطباء والمحامين والمهندسين لم يمتثلوا لأداء الضرائب، على الرغم من إشعارهم خلال السنة الماضية.
ووفق المجلة الالكترونية المغربية هسبريس, تفيد معطيات الإدارة الجبائية، الواردة في التقرير السنوي الخاص بسنة 2018، بأنها أشعرت عدداً من أصحاب المهن الحرة لكي يمتثلوا لأداء الضرائب بهدف توسيع الوعاء الجبائي؛ إلا أن نسبة الامتثال من طرفهم كانت ضعيفة.
ويأتي المحامون على رأس هؤلاء المهنيين، يليهم الصيادلة..
واستهدفت إدارة الضرائب عدداً من الأطباء، منهم أطباء عامون بلغ عددهم 581 لكن استجاب منهم فقط 106 أي بنسبة امتثال بلغت 18 في المائة، والأطباء المتخصصون تفاعل منهم فقط 95 من أصل 486 جرى إشعارهم، ما يمثل 20 في المائة كنسبة امتثال.
وفيما يتعلق بأطباء الأسنان، فقد عملت مصالح إدارة الضرائب على إشعار 985 منهم؛ لكن استجاب فقط 143 بنسبة امتثال لم تتجاوز 15 في المائة، أما الأطباء البيطريون فقد خضع منهم 22 من أصل 168 الذين تواصلت معهم الإدارة الجبائية، بنسبة استجابة لم تتجاوز 13 في المائة.
وشملت حملة إدارة الضرائب على المتهربين عدداً من الأنشطة العقارية في المملكة، حيث أبلغت حوالي 612 مهندساً معمارياً بضرورة الامتثال الضريبي؛ إلا أن الاستجابة صدرت عن 72 منهم فقط بما يعادل نسبة امتثال تقدر بـ12 في المائة.
ووفق المجلة الالكترونية المغربية هسبريس, تفيد معطيات الإدارة الجبائية، الواردة في التقرير السنوي الخاص بسنة 2018، بأنها أشعرت عدداً من أصحاب المهن الحرة لكي يمتثلوا لأداء الضرائب بهدف توسيع الوعاء الجبائي؛ إلا أن نسبة الامتثال من طرفهم كانت ضعيفة.
ويأتي المحامون على رأس هؤلاء المهنيين، يليهم الصيادلة..
واستهدفت إدارة الضرائب عدداً من الأطباء، منهم أطباء عامون بلغ عددهم 581 لكن استجاب منهم فقط 106 أي بنسبة امتثال بلغت 18 في المائة، والأطباء المتخصصون تفاعل منهم فقط 95 من أصل 486 جرى إشعارهم، ما يمثل 20 في المائة كنسبة امتثال.
وفيما يتعلق بأطباء الأسنان، فقد عملت مصالح إدارة الضرائب على إشعار 985 منهم؛ لكن استجاب فقط 143 بنسبة امتثال لم تتجاوز 15 في المائة، أما الأطباء البيطريون فقد خضع منهم 22 من أصل 168 الذين تواصلت معهم الإدارة الجبائية، بنسبة استجابة لم تتجاوز 13 في المائة.
وشملت حملة إدارة الضرائب على المتهربين عدداً من الأنشطة العقارية في المملكة، حيث أبلغت حوالي 612 مهندساً معمارياً بضرورة الامتثال الضريبي؛ إلا أن الاستجابة صدرت عن 72 منهم فقط بما يعادل نسبة امتثال تقدر بـ12 في المائة.
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Par:mandhouj (France )
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