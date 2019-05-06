البرمجة الرمضانية على القنوات التونسية

Lundi 06 Mai 2019
في ما يلي أبرز المسلسلات والبرامج الرمضانية على القنوات التونسية خلال فترة ما بعد الإفطار:
الوطنية الأولى
19:30 زنقة الباشا
20:00 المايسترو
21:00 مسرح العائلة
الوطنية الثانية
19:20 سيتكوم الحجّامة
19:40 باب الحارة
20:00: طوق البنات
21:45 قسمة وحبّ
حنبعل
أولاد فطوّم
فيلينتا
قرطاج +
برنامج "ريحة البلاد"
19:00 الأصل الثابت
FBI كاميرا خفية
سيتكوم "دار جدي"
مسلسل "مشاعر"
التاسعة
19:20 الهربة
20:10 القضية 460
21:10 حدوتة مرة
22:30 التاسعة سبور
نسمة
19:30 دار نانا
20:30 نوبة
21:30 بنات فضيلة
22:30 الحب إلي كواني
23:00 قطوسة الرماد
الحوار التونسي
19:20 قسمة وحيّان
20:15 أولاد مفيدة
21:30 حكايات رمضان
22:30 عائشة شو
الوطنية الأولى
19:30 زنقة الباشا
20:00 المايسترو
21:00 مسرح العائلة
الوطنية الثانية
19:20 سيتكوم الحجّامة
19:40 باب الحارة
20:00: طوق البنات
21:45 قسمة وحبّ
حنبعل
أولاد فطوّم
فيلينتا
قرطاج +
برنامج "ريحة البلاد"
19:00 الأصل الثابت
FBI كاميرا خفية
سيتكوم "دار جدي"
مسلسل "مشاعر"
التاسعة
19:20 الهربة
20:10 القضية 460
21:10 حدوتة مرة
22:30 التاسعة سبور
نسمة
19:30 دار نانا
20:30 نوبة
21:30 بنات فضيلة
22:30 الحب إلي كواني
23:00 قطوسة الرماد
الحوار التونسي
19:20 قسمة وحيّان
20:15 أولاد مفيدة
21:30 حكايات رمضان
22:30 عائشة شو
En continu
- Hier 23:12 مسلسلات رمضان 2019 و مفاجآت كبرى
- Hier 20:36 تونس: الإثنين أول أيام رمضان
- Hier 15:30 الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب منذ الثورة..
- Hier 15:26 سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
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|28°-18
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Par:mandhouj (France )
Sur: زياد الهاني يعلّق على كلمة السّبسي لتهنئة التونسيين برمضان : بدا وحيدا مهزوما