Radio Babnet Tunisie On Air: Adnane Chawachi - Chagalitni  

البرمجة الرمضانية على القنوات التونسية

Lundi 06 Mai 2019

Lundi 06 Mai 2019
في ما يلي أبرز المسلسلات والبرامج الرمضانية على القنوات التونسية خلال فترة ما بعد الإفطار:

الوطنية الأولى
19:30 زنقة الباشا

20:00 المايسترو
21:00 مسرح العائلة

الوطنية الثانية
19:20 سيتكوم الحجّامة
19:40 باب الحارة
20:00: طوق البنات
21:45 قسمة وحبّ

حنبعل
أولاد فطوّم
فيلينتا

قرطاج +
برنامج "ريحة البلاد"
19:00 الأصل الثابت
FBI كاميرا خفية
سيتكوم "دار جدي"
مسلسل "مشاعر"




التاسعة
19:20 الهربة
20:10 القضية 460
21:10 حدوتة مرة
22:30 التاسعة سبور

نسمة
19:30 دار نانا
20:30 نوبة
21:30 بنات فضيلة
22:30 الحب إلي كواني
23:00 قطوسة الرماد


الحوار التونسي
19:20 قسمة وحيّان
20:15 أولاد مفيدة
21:30 حكايات رمضان
22:30 عائشة شو

  
  
     
  
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