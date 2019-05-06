البرمجة الرمضانية على القنوات التونسية

Lundi 06 Mai 2019



في ما يلي أبرز المسلسلات والبرامج الرمضانية على القنوات التونسية خلال فترة ما بعد الإفطار:19:30 زنقة الباشا20:00 المايسترو21:00 مسرح العائلة19:20 سيتكوم الحجّامة19:40 باب الحارة20:00: طوق البنات21:45 قسمة وحبّأولاد فطوّمفيلينتابرنامج "ريحة البلاد"19:00 الأصل الثابتFBI كاميرا خفيةسيتكوم "دار جدي"مسلسل "مشاعر"19:20 الهربة20:10 القضية 46021:10 حدوتة مرة22:30 التاسعة سبور19:30 دار نانا20:30 نوبة21:30 بنات فضيلة22:30 الحب إلي كواني23:00 قطوسة الرماد19:20 قسمة وحيّان20:15 أولاد مفيدة21:30 حكايات رمضان22:30 عائشة شو