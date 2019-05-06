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تدمير 130 وحدة سكنية بشكل كامل خلال العدوان على غزة

Lundi 06 Mai 2019

Lundi 06 Mai 2019
الأناضول - غزة/ نور أبو عيشة - قال ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والاسكان، اليوم الاثنين، إن عدد الوحدات السكنية المتضررة، جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بلغ نحو 830 وحدة.

وأوضح سرحان، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، إن المقاتلات الحربية دمّرت نحو 130 وحدة سكنية بشكل كامل، فيما تعرّضت 700 وحدة سكنية أخرى للضرر الجزئي.


وبيّن أن "طواقم الوزارة الهندسية والفنية ولجان الطوارئ باشرت أعمالها منذ بدء العدوان؛ في فتح الشوارع وإزالة الركام الناجم عن استهداف المباني والعمارات السكنية، وتدعيم المباني الخطرة وعمليات حصر الأضرار".

واستنكر سرحان العدوان "بحق المدنيين"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"ضرورة التدخل العاجل لوقف استهداف المنشآت المدنية ومنازل المواطنين والتي حمتها القوانين والتشريعات الدولية ".

كما ناشد الجهات المانحة "بضرورة تقديم الدعم والإغاثة للمواطنين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم".

وفجر الاثنين، أعلنت قناة الأقصى الفضائية (تابعة لحماس) عن توصل الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق نار برعاية مصرية وأممية، أنهى يومين من التصعيد الإسرائيلي.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر الاثنين، تصعيدا عسكريا حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، إصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الاعلام العبري.

  
  
     
  
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