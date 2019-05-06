''تاغو'' عرض فني موسيقي احتفالا بخمسينية العلاقات الديبلوماسية التونسية الكورية

Lundi 06 Mai 2019
وات - احتفالا بخمسينية العلاقات الديبلوماسية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الكورية، انتظم يومي السبت والأحد 4 و5 ماي بفضاء مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة عرض للموسيقى التقليدية الكورية بعنوان "تاغو".
"تاغو" هو عرض موسيقي على آلات الإيقاع يأتي تحت عنوان كبير : " قرع الطبول لإنارة العالم"، وهو سفر في ثنايا الموسيقى التقليدية الكورية تفاعل معها الجمهور الذي تابعه بمسرح الأوبرا نهاية الأسبوع.
وحضر هذا العرض الفني الموسيقي بالخصوص وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، ومستشار وزير الخارجية الكوري الجنوبي، وشيخ مدينة تونس سعاد عبد الرحيم، وعدد من السفراء العرب والأجانب.
وفي كلمة ألقاها يوم السبت، بالمناسبة، أكدّ وزير الشؤون على أهمية العلاقات التي تجمع بين تونس وكوريا الجنوبية البلد الرائد على المستوى الاقتصادي والثقافي وخاصة التكنولوجي معربا عن سعادته باتفاقيات الشراكة المبرمة بين وزارة الشؤون الثقافية وكوريا الجنوبية في مجال الإبداع الرقمي و"الديجتال" والعديد من المجالات الثقافية والاقتصادية الأخرى.
وأشاد مستشار وزير الخارجية الكوري بجمال تونس التي يزورها للمرة الأولى ووصفها ب"كنز المتوسط" لما تتمتع به من حضارة وموروث ثقافي تاريخي وموقع استراتيجي وطبيعي أخاذ.
"تاغو" هو عرض موسيقي على آلات الإيقاع يأتي تحت عنوان كبير : " قرع الطبول لإنارة العالم"، وهو سفر في ثنايا الموسيقى التقليدية الكورية تفاعل معها الجمهور الذي تابعه بمسرح الأوبرا نهاية الأسبوع.
وحضر هذا العرض الفني الموسيقي بالخصوص وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، ومستشار وزير الخارجية الكوري الجنوبي، وشيخ مدينة تونس سعاد عبد الرحيم، وعدد من السفراء العرب والأجانب.
وفي كلمة ألقاها يوم السبت، بالمناسبة، أكدّ وزير الشؤون على أهمية العلاقات التي تجمع بين تونس وكوريا الجنوبية البلد الرائد على المستوى الاقتصادي والثقافي وخاصة التكنولوجي معربا عن سعادته باتفاقيات الشراكة المبرمة بين وزارة الشؤون الثقافية وكوريا الجنوبية في مجال الإبداع الرقمي و"الديجتال" والعديد من المجالات الثقافية والاقتصادية الأخرى.
وأشاد مستشار وزير الخارجية الكوري بجمال تونس التي يزورها للمرة الأولى ووصفها ب"كنز المتوسط" لما تتمتع به من حضارة وموروث ثقافي تاريخي وموقع استراتيجي وطبيعي أخاذ.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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