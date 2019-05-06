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فتح باب الترشح لنيل جوائز الدورة الثانية من مهرجان السينما التونسية

Lundi 06 Mai 2019

Lundi 06 Mai 2019
وات - أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان السينما التونسية عن فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقات الدورة الثانية للمهرجان التي ستقام من 8 إلى 15 جوان 2019 بمدينة الثقافة.

وأوضحت هيئة المهرجان في بلاغ صادر اليوم أن المسابقات مفتوحة لكل الأفلام التونسية الطويلة والقصيرة والروائية والوثائقية وأفلام التحريك التي تم إنتاجها سنتي 2018 و2019 والتي تم عرضها في المسالك التجارية أو المهرجانات السينمائية.


ويتعين على كل المنتجين والمخرجين الراغبين في ترشيح أعمالهم إرسال مطالبهم للحصول على جذاذة المشاركة، في أجل أقصاه يوم 15 ماي الحالي، وذلك على البريد الالكتروني للمهرجان : Festival.cinema.tunisien@mac.gov.tn ووفق نص البلاغ سيفتح المجال للتسابق على نيل الجوائز الفنية والتقنية، وستتولى لجنة تحكيم متكونة من شخصيات سينمائية من تونس ومن الخارج الإعلان عن الفائزين وتكريمهم.

وسيتسلم كل فائز مجسم "العصفور الذهبي " وجائزة مالية خلال سهرة الاختتام التي ستنقلها مباشرة القناة التلفزية الوطنية الأولى.

  
  
     
  
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