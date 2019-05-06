هدوء حذر في غزة عقب يومين من العدوان الدموي الإسرائيلي

Lundi 06 Mai 2019



الأناضول

**يومين من التصعيد

**استهداف مكتب الأناضول

**مقتل 4 إسرائيليين

تسود حالة من الهدوء الحذر قطاع غزة، منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بعد يومين من العدوان الدموي الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد 25 فلسطينيا (بينهم 3 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين) وإصابة 150 آخرين.وشهد القطاع، منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.وأفادت مراسلة "الأناضول" أن العدوان الإسرائيلي على القطاع توقف منذ الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق نار.وكانت قناة الأقصى الفضائية، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس، قد كشفت فجر الاثنين، توصل الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لاتفاق لوقف إطلاق النار.وقالت القناة نقلا عن مصدر، لم تكشف عن هويته، أن وقف إطلاق النار يبدأ الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي (2:30 تغ).كما ذكر "أبو مجاهد البريم"، الناطق باسم "لجان المقاومة الشعبية" (تنظيم مسلح بغزة) في تصريح له ، أن "جهودا مصرية وأممية نجحت بالتوصل لوقف إطلاق النار، ودخل حيز التنفيذ صباح اليوم الإثنين.ولم تؤكد إسرائيل، بالمقابل، المعلومة؛ لكن مسؤولا إسرائيليا، يشارك في محادثات وقف إطلاق النار مع الفصائل، قال في وقت سابق، لهيئة البث العبرية، إنه تم "إحراز تقدم في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق تهدئة".وقالت هيئة البث إن "هناك تقدما في المفاوضات المعقودة في القاهرة برعاية مصرية والامم المتحدة، وقد يتم التوصل لوقف اطلاق نار خلال ساعات".على مدار يوميْن اثنين، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على 320 هدفا قيل إنها لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في مناطق متفرقة من القطاع، بحسب بيان صدر عن الجيش.الغارات الإسرائيلية، التي وصفها سكان قطاع غزة بـ"العنيفة"، استهدفت مبانٍ مدنية وسكنية وتجارية وورش حدادة، ومؤسسات إعلامية، وأراضٍ زراعية، إلى جانب المواقع العسكرية.وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، إن الجيش الإسرائيلي دمّر نحو 18 مبنىً ومنزلا بشكل كامل، كما استهدف 10 منازل أخرى ومحيطها بالصواريخ.وأضاف:" تعرّضت 58 وحدة سكنية للهدم الكلي، و310 وحدة للضرر الجزئي، إلى جانب وجود ضرر طفيف لمئات المنازل".وأوضح أن قصف طال المقر الرئيس لجهاز الأمن الداخلي، ومكتب الأمن والحماية التابع لمنزل مدير قوى الأمن الداخلي توفيق أبو نعيم وسط قطاع غزة، ومقر الشرطة العسكرية الـ17 .كما استهدف الجيش الإسرائيلي مسجد "المصطفى" بمخيم الشاطئ، ونحو 6 ورش حدادة بحيّ الزيتون والشّجاعية، شرقي غزة، بحسب البيان.ووثّق البيان "استهداف موانئ الصيادين في مدينة غزة ومدينتي خانيونس ورفح (جنوب)، وقصف سيارتين و4 دراجات نارية، و2 دراجة نارية تجر عربة (تكتك)".وقال البيان إن قصفا طال أراض في محيط "جامعتين ما أدى إلى تضررهما، وتضرر عدد غير محدد من المدارس بشكل جزئي".ورصد تضرر كل من "مدرسة السيدة رقية بحيّ الصبرة، ومدرستي أحلام الحرازين وعبد العزيز الرنتيسي بمدينة خانيونس (جنوب)"، بأضرار بليغة جراء قصف محاذي لهم.كما قصف الجيش الإسرائيلي 40 أرض زراعية ما تسبب بإصابة عشرات الدفيئات بأضرار مختلفة.، بحسب البيان.وذكر البيان أن المقاتلات الحربية استهدفت 24 موقعا عسكريا للتدريب، وأكثر من 18 مرصد (برج مراقبة) تتبع للفصائل الفلسطينية.ومن جانب آخر، دمّر الغارات الإسرائيلية نحو 5 مؤسسات إعلامية كانت متواجدة في المباني التي تمّ استهدافها، من بينها مكتب وكالة الأناضول.والسبت الماضي، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الأناضول" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.ومكتب الأناضول، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.ومنذ لحظة الاستهداف، واصل طاقم الوكالة العمل بكامل طاقته، وتغطية أحداث التصعيد الإسرائيلي على القطاع.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن، في تعقيبه على قصف مكتب الوكالة، أن تركيا ووكالة الأناضول ستستمران في "إطلاع العالم على الإرهاب والفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة وفي كل فلسطين، ونقل حقيقته إلى العالم".كما أعلن رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول، شنول قازانجي، في بيان، أن "استهداف إسرائيل مبنى يضم مكتب الوكالة بغزة لن يثني عزيمتها، وأنها ستواصل العمل بشكل دؤوب مع زملائها في فلسطين على نقل نضال شعبها المشروع، وعدوان إسرائيل عليه إلى العالم بأسره".من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد إطلاق نحو 690 قذيفة صاروخية من غزة، حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية، اعتراض أكثر من 240 قذيفة.وقالت الأذرع المسلّحة التابعة للفصائل، إن إطلاق الصواريخ يأتي ردا على العدوان الإسرائيلي.وأمس الاحد، أعلنت كتائب "عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، وسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، استهداف ناقلة جند إسرائيلية قرب الحدود الشرقية لوسط القطاع، بصاروخ كورنيت (موجه مضاد للدروع).وسبقه إعلان كتائب "القسام"، عن استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية قرب حدود شمال قطاع غزة، "بصاروخ موجّه ومطوّر، وأصاب المركبة بشكل مباشر".ومنذ ساعات فجر الأحد، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة، حسب الاعلام العبري.