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13 قتيلا في حريق طائرة ركاب روسية بموسكو

Dimanche 05 Mai 2019

Dimanche 05 Mai 2019
الأناضول - موسكو - لقى 13 شخصا مصرعهم وأصيب 6 آخرون، الأحد، إثر حريق اندلع بطائرة ركاب روسية خلال تنفيذها هبوطا اضطراريا في مطار"شيريميتيفو" بالعاصمة الروسية موسكو.

أوضحت مصادر في مصلحة الطوارئ الروسية أن الطائرة من طراز "سوخوي سوبيرجيت-100"، وانطلقت مساء الأحد من مطار شيريميتيفو متجهة إلى مدينة مورمانسك، لكن طاقمها اضطر إلى العودة سريعا بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".


وتمكنت الطائرة من الهبوط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها.

وحسب "روسيا اليوم" بلغ عدد ركاب الطائرة 73 شخصا بالإضافة إلى 6 أفراد من الطاقم، خرجوا من الطائرة وهي لا تزال تسير على المدرج.

وحتى الساعة (17:04 ت.غ) لم تكشف السلطات الروسية عن سبب اندلاع الحريق.

  
  
     
  
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