ترامب يهنئ المسلمين برمضان وإدارته تؤيد هجمات إسرائيل على غزة

Dimanche 05 Mai 2019
الأناضول - واشنطن - هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم، فيما أعلنت واشنطن دعمها للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والذي خلف منذ السبت 21 شهيدا وعشرات المصابين.
جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، ونشر على موقعه الإلكتروني.
وقال ترامب: "أرسل تحياتي الحارة إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك، وأرسل و(زوجتي) ميلانيا أطيب تمنياتنا للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم بقدوم شهر رمضان".
وجاء في البيان إنه خلال شهر رمضان "للجميع فرصة للتفكير في النعم التي ننعم بها وأن عبر روح رمضان، يمكننا تحقيق مجتمع أكثر تناغما واحتراما".
وفي وقت سابق، الإثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، إن "لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها"، وذلك تعليقا على التصعيد العسكري في غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات، أدلى بها بومبيو، لبرنامج " فوكس نيوز صنداي"، على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وشدد "بومبيو" خلال اللقاء على رغبته في "عودة الهدنة التي كانت قائمة (في غزة) لأسابيع ماضية" بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 21 فلسطينيًا، بينهم امرأتين حاملتين، وطفلة رضيعة وجنينين، وإصابة المئات، في المقابل قتل 4 إسرائيليين وأصيب العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، ونشر على موقعه الإلكتروني.
وقال ترامب: "أرسل تحياتي الحارة إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك، وأرسل و(زوجتي) ميلانيا أطيب تمنياتنا للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم بقدوم شهر رمضان".
وجاء في البيان إنه خلال شهر رمضان "للجميع فرصة للتفكير في النعم التي ننعم بها وأن عبر روح رمضان، يمكننا تحقيق مجتمع أكثر تناغما واحتراما".
وفي وقت سابق، الإثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، إن "لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها"، وذلك تعليقا على التصعيد العسكري في غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات، أدلى بها بومبيو، لبرنامج " فوكس نيوز صنداي"، على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وشدد "بومبيو" خلال اللقاء على رغبته في "عودة الهدنة التي كانت قائمة (في غزة) لأسابيع ماضية" بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 21 فلسطينيًا، بينهم امرأتين حاملتين، وطفلة رضيعة وجنينين، وإصابة المئات، في المقابل قتل 4 إسرائيليين وأصيب العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.
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Par:essoltan (France )
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