البطولة الافريقية للجيدو (أوسط) : المنتخب التونسي ثالث الترتيب العام ب10 ميداليات منها ذهبيتان

Dimanche 05 Mai 2019
وات - انهت النخبة التونسية للاواسط للجيدو منافساتها لبطولة افريقيا للعبة التي اسدل عليها الستار امس السبت بالعاصمة السنيغالية داكار بحصيلة ناهزت 10 ميداليات منها ذهبيتان و فضيتان و 6 برونزيات محتلة المركز الثالث في جدول الترتيب الختامي للمسابقة.
وانهى المنتخب الجزائري للجيدو منافسات البطولة القارية في المركز الاول 14 ميدالية (5 ذهبيات و 6 فضيات و 3 برونزيات) فيما حل المنتخب المصري ثانيا ب3 ذهبيات و 6 برونزيات.
وكانت بطولة افريقيا للجيدو للاواسط قد عرفت مشاركة كل من تونس و الجزائر و مصر و السنيغال وبوركينا فاسو و الكامرون و الراس الاخضر و تشاد و الكونغو الديمقراطية و الغابون و غانا و مالي والمغرب و جنوب افريقيا و الطوغو و زيمبابوي و الكوت ديفوار.
وانهى المنتخب الجزائري للجيدو منافسات البطولة القارية في المركز الاول 14 ميدالية (5 ذهبيات و 6 فضيات و 3 برونزيات) فيما حل المنتخب المصري ثانيا ب3 ذهبيات و 6 برونزيات.
وكانت بطولة افريقيا للجيدو للاواسط قد عرفت مشاركة كل من تونس و الجزائر و مصر و السنيغال وبوركينا فاسو و الكامرون و الراس الاخضر و تشاد و الكونغو الديمقراطية و الغابون و غانا و مالي والمغرب و جنوب افريقيا و الطوغو و زيمبابوي و الكوت ديفوار.
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Par:MedTunisie ( )
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