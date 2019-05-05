كاس الاتحاد الافريقي : جامعة كرة القدم تتفاعل مع المضايقات التي تعرض لها وفد النادي الصفاقسي في المغرب

Dimanche 05 Mai 2019



وات

- اصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا توضيحيا بخصوص ما رافق رحلة النادي الصفاقسي الى المغرب من "مضايقات وتصرفات استفزازية" من شانها ان تفقد الفريق تركيزه وهو يستعد لملاقاة نهضة بركان في اياب الدور نصف النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم .وافادت الجامعة في بلاغها ظهر اليوم الاحد " تبعا لما عرفته بعثة النادي الصفاقسي إلى المغرب من مضايقات يهمّ الجامعة التونسية لكرة القدم تقديم التوضيحات التالية :ـ لقد أوفدت الجامعة عضو الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة السيد معز المستيري مع وفد النادي الصفاقسي ممثلا للمكتب الجامعي في هذه الرحلة بطلب وبتنسيق مع النادي الرياضي الصفاقسي وذلك من أجل مساعدة الفريق على تجاوز ما يمكن أن يعرفه من صعوبات ولتقديم المساعدة وتوفير الإحاطة.ـ تتواصل الجامعة التونسية لكرة القدم بشكل مستمر مع الإتحاد الإفريقي ومع الجامعة المغربية معبرين عن احتجاجنا وعن ضرورة التدخل لتسهيل مهام وفد النادي الرياضي الصفاقسي وعدم مضايقته بأساليب لم نعتدها من الأندية المغربية .- مراسلة وزارة الشؤون الخارجية وإعلامها بهذه التجاوزات التي لا تليق بسمعة وبعلاقة البلدين لاتخاذ ما تراه صالحا في الغرض .وختم البلاغ بالقول " تواصل الجامعة متابعة مختلف المستجدّات بحرص كبير على حماية مصالح الفريق وتتمنى في الان نفسه حظا موفقا لممثلي تونس اليوم في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي " .ويخوض النادي الرياضي الصفاقسي مباراة اياب الدور نصف النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم امام مضيفه نهضة بركان المغربي مساء اليوم (س 17) .وكان الفريق التونسي تفوق في لقاء الذهاب بملعب المهيري مساء الاحد الماضي 2-صفر .وسبق للفريق ان توج بلقب المسابقة الافريقية في اربع مناسبات (سنة 1998 في شكلها القديم و سنوات 2007 و2008 و2013 في شكلها الجديد) .