برمجة اذاعة الشباب في رمضان تحت شعار ''عدل موجتك ,,تسمع صوتك''

Dimanche 05 Mai 2019



بلاغ صحفي

- تحتفي إذاعة الشباب كسائر محطات مؤسسة الإذاعة التونسية بشهر رمضان المعظم وبهذه المناسبة الكريمة تتميز البرمجة الرمضانية بحلة جديدة تتناغم مع أجواء الشهر الكريم دون الحياد عن الأهداف التي بعثت من اجلها لتكون دائما صوت الشباب.وتقوم البرمجة على أروقة تمثل المساحات الإذاعية الأكثر استماعا وعلى برامج متخصصة: يهتم الرواق الأول بالأخبار والخدمات وتهتم البرامج المنضوية ضمنه بمشاغل الشباب في مجالات انتظاراتهم كالتكوين والتشغيل مثل برنامج "صباحنا هكّة" و"خوذ فرصتك". كما سيكون هناك مجال خاص بالتعليم كما أن شهر رمضان المعظم يتزامن مع فترة الامتحانات الجامعيّة والاستعداد للامتحانات الوطنية.ويهتم الرواق الثاني الذي يسلط الضوء على المستجدات الوطنية والسياسية برؤية شبابية، بالقضايا المتعلقة بأخذ زمام المبادرة ومشاركة الشباب في القضايا الوطنية، السياسية، الاجتماعية وغيرها كبرنامج "تونس اليوم" وبرنامج "حكايات الناس".ويهتم كل من برنامج "midi cool "، "كابني الموجة"، "رمضان التوانسة" "رمضان زمان" بالأجواء الرمضانية والمسابقات.وتفوح الفضاءات المسائية برائحة الشهر الكريم، فنجد مسابقات في الإنشاد الديني مفتوحة بصفة خاصة للشباب، ضمن برنامج "تجليات" إلى جانب استضافات فنية ومواكبات للأعمال الدرامية وطنيا وعربيا في برنامج "جواهر عربية" فضلا عن برنامج "سفراء النجوم" كما يواكب برنامج "لرتيستو" مستجدات الحياة الثقافية. هذا الى جانب السهرات الإذاعية التي تعودتم الاستماع إليها كبرنامج "تونس داركم" "صباح تونسي" "همس الليل" "رومانتيكا" وغيرها.