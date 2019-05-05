لطفي العبدلي : ''زكيما كونساي ''متع ا''لزحكوني'' ولاّت تكركيرة وما عندهاش مصداقية

Dimanche 05 Mai 2019



باب نات

- جدّد السبت 4 ماي، الممثل لطفي العبلي سخريته من مؤسسة سيغما كونساي ومديرها حسن الزرقوني على خلفية النتائج التي يصدرها خاصة في علاقة بالبرامج الأكثر مشاهدة على القنوات التلفزية.وقال العبدلي خلال استضافته في برنامج ديما لاباس مع نوفل الورتاني "أنا عمري ما نحكي على سيقما كونساي، أنا ديما نحكي على زكيما كونساي ونحكي عالزحكوني والمجراب تهمزو مرافقو".وأضاف العبدلي أن الزحكوني لم يعد لديه مصداقية وحتى حد ما عادش ياخو عليه وولاّ تكركيرة مضيفا أنه حتى الشركات الراعية للبرامج لم تعد تأخذ نتائج زكيما كونساي بعين الاعتبار.وذكّر العبدلي أن مسلسل شورّب الذي كان الأكثر مشاهدة في السنة الماضية لم يكن موجودا في نتائج سبر آراء زكيما كونساي كما أشار إلى أن برنامجه عبدلي شو تايم أيضا ليس موجودا في ترتيب البرامج الأكثر مشاهدة.نوفل الورتاني بدوره أشار إلي أن برنامجه اضحك معنا يحتل حسب شركات سبر آراء أخرى المرتبة الثانية في حين أنه يحتل المرتبة 12 في نتائج سيقما كونساي وقال "نشرة أخبار منتصف الليل تقدّمت في ترتيب سيقما كونساي على اضحك معنا".