سقوط مروحية عسكرية على متنها 7 أشخاص في كاراكاس

Samedi 04 Mai 2019
الأناضول - كاراكاس - سقطت مروحية عسكرية فنزويلية على متنها 7 أشخاص، السبت، في العاصمة كاراكاس.
وقال رئيس بلدية منطقة إل هاتيلو في كاراكاس، إلياس صايغ، عبر حسابه في موقع توتير، إن مروحية عسكرية تابعة للجيش وعلى متنها 7 أشخاص، سقطت في تلة "إل فولكان" بمنطقة "أوريبوتو".
وأضاف أن طواقم بلدية إل هاتيلو تواصل أعمال البحث في المنطقة.
فيما لم يقدم "صايغ" أي معلومات أخرى.
وقال رئيس بلدية منطقة إل هاتيلو في كاراكاس، إلياس صايغ، عبر حسابه في موقع توتير، إن مروحية عسكرية تابعة للجيش وعلى متنها 7 أشخاص، سقطت في تلة "إل فولكان" بمنطقة "أوريبوتو".
وأضاف أن طواقم بلدية إل هاتيلو تواصل أعمال البحث في المنطقة.
فيما لم يقدم "صايغ" أي معلومات أخرى.
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Par:Amir1 (Romania )
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