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سقوط مروحية عسكرية على متنها 7 أشخاص في كاراكاس

Samedi 04 Mai 2019

Samedi 04 Mai 2019
الأناضول - كاراكاس - سقطت مروحية عسكرية فنزويلية على متنها 7 أشخاص، السبت، في العاصمة كاراكاس.

وقال رئيس بلدية منطقة إل هاتيلو في كاراكاس، إلياس صايغ، عبر حسابه في موقع توتير، إن مروحية عسكرية تابعة للجيش وعلى متنها 7 أشخاص، سقطت في تلة "إل فولكان" بمنطقة "أوريبوتو".


وأضاف أن طواقم بلدية إل هاتيلو تواصل أعمال البحث في المنطقة.

فيما لم يقدم "صايغ" أي معلومات أخرى.

  
  
     
  
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