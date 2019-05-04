سقوط مروحية عسكرية على متنها 7 أشخاص في كاراكاس

Samedi 04 Mai 2019



الأناضول

سقطت مروحية عسكرية فنزويلية على متنها 7 أشخاص، السبت، في العاصمة كاراكاس.وقال رئيس بلدية منطقة إل هاتيلو في كاراكاس، إلياس صايغ، عبر حسابه في موقع توتير، إن مروحية عسكرية تابعة للجيش وعلى متنها 7 أشخاص، سقطت في تلة "إل فولكان" بمنطقة "أوريبوتو".وأضاف أن طواقم بلدية إل هاتيلو تواصل أعمال البحث في المنطقة.فيما لم يقدم "صايغ" أي معلومات أخرى.