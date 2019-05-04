مريم بن حسين تلتحق بقناة قرطاج+

Samedi 04 Mai 2019



باب نات

- التحقت الاعلامية والممثلة مريم بن حسين بقناة قرطاج + لتنطلق في شهر رمضان في تقديم منوعة يومية من الاثنين إلى الجمعة قبل موعد الافطار.المنوعة ستكون خفيفة ومتنوعة وتعنى بمختلف شواغل التوانسيين في هذا الشهر الفضيل.