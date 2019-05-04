Radio Babnet Tunisie On Air: Na3ma - Ma3andi Wali  

مريم بن حسين تلتحق بقناة قرطاج+

Samedi 04 Mai 2019

Samedi 04 Mai 2019
باب نات - التحقت الاعلامية والممثلة مريم بن حسين بقناة قرطاج + لتنطلق في شهر رمضان في تقديم منوعة يومية من الاثنين إلى الجمعة قبل موعد الافطار.
المنوعة ستكون خفيفة ومتنوعة وتعنى بمختلف شواغل التوانسيين في هذا الشهر الفضيل.


  
  
     
  
festival-2d66a001b0c73625b87c180c23047d2d-2019-05-04 16:40:03






0 de 0 commentaires pour l'article 181790



En continu

السبت 04 ماي 2019 | 28 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:37 19:12 16:03 12:23 05:22 03:42
20°
 19° % 42 :الرطــوبة
تونــس 14°
9.8 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
19°-1421°-1219°-1123°-1329°-17
  • Avoirs en devises
    12840,4

  • (3 mai)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,35470 DT        1$ =3,00223 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mai)   833,9 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556986015|181790 631|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires