مريم بن حسين تلتحق بقناة قرطاج+

Samedi 04 Mai 2019
باب نات - التحقت الاعلامية والممثلة مريم بن حسين بقناة قرطاج + لتنطلق في شهر رمضان في تقديم منوعة يومية من الاثنين إلى الجمعة قبل موعد الافطار.
المنوعة ستكون خفيفة ومتنوعة وتعنى بمختلف شواغل التوانسيين في هذا الشهر الفضيل.
المنوعة ستكون خفيفة ومتنوعة وتعنى بمختلف شواغل التوانسيين في هذا الشهر الفضيل.
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Par:keyser3050 (France )
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