شكون قاعد يوزع في المــــــــــــــازوط ؟

Samedi 04 Mai 2019



من يدعي ان المشهد في تونس تشوبه الضبابية، فهو أقرب الى الكذب منه الى الحقيقة، يكذب على نفسه ويحاول توسيع دائرة الكذب لتشمل الجميع استئناسا بالمثل الفج "المصيبة إذا عمت خفت"، والا فانه ومع كل هذا الوضوح، لسنا في حاجة لتسمية الأشياء بمسمياتها لنقف على الحقيقة، تكفي الاشارة العابرة ووضع المعطى أمام الناس وهي قادرة على التصنيف بأسهل مما يكون، وإذا توفرت الرغبة في معرفة الحقيقة، ليس أوضح في تونس اليوم من الحقيقة.من يقوم على توزيع الوقود ومن يمنع توزيع الوقود؟من ساعد الانتقال الديمقراطي على المضي قدما، ومن نخره وكاد يُجهز عليه؟من كانت السلطة بين يديه ورفضها، ومن تدخل فيها وكاد يقوضها؟من طلبوا منه ان يمسك مقاليد السلطة فأبى، ومن طلبوا منه ان يبتعد عن شأن السلطة فابى؟من رفض ترك مهامه و لينشغل بالسياسة، ومن ترك مهامه وانشغل بالسياسة؟من يقوم بتعطيل الإنتاج، ومن يخرج لتنشيط الانتاج؟من يموت في الجبال لحماية الشعب، ومن يستعمل دماء الشهداء لتعطيل مصالح الشعب؟من هو الذي لم يتكلم في السياسة منذ قيام الثورة، ومن الذي لم يسكت عن الحديث في السياسة منذ قيام الثورة؟من يرفض ان يكون كجيش السيسي وبشار، ومن يعرض عليه ان يكون كجيش السيسي وبشار؟من يرفض إصدار البيان الأول ومن يعرض عليه ان يصدر البيان الأول؟من يرفض إخراج الدبابة من غمدها، ومن يعرض عليه إخراج الدبابة من غمدها؟من الذي اهان البدلة الزرقاء وتمرغ بها في كل المستنقعات، ومن الذي حافظ على شرف البدلة الخضراء وجنبها الخوض في كل المستنقعات؟من أقسم بشرفه ان لن يطلق النار على الشعب، ومن ترجاه بشرفه ان يطلق النار على الشعب؟من الذي ترك مقراته ليأمن مقرات الانتخابات، ومن الذي قرر ان يترك مقراته لينافس في الانتخابات؟من الذي يغادر مقراته فقط لينفع تونس، ومن الذي يغادر مقراته فقط ليضر تونس؟