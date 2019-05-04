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ثنائي تونسي يتوج مع الفيصلي ببطولة الاردن

Samedi 04 Mai 2019

Samedi 04 Mai 2019
وات - توج نادي الفيصلي الذي يلعب في صفوفه التونسيان شهاب بن فرج وهشام السيفي بلقب بطولة الاردن لكرة القدم للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه بعد الفوز يوم الجمعة على مضيفه البقعة بهدف دون رد على ملعب عمان الدولي في اطار الجولة الحادية والعشرين قبل الأخيرة.

وجاء هدف الفيصلي بواسطة احمد العرسان في الدقيقة 69 ليرفع الفيصلي رصيده إلى 50 نقطة متقدما بفارق اربع نقاط على الجزيرة صاحب المركز الثاني ب46 نقطة الذي يدربه التونسي شهاب الليلي.


وتالق المهاجم هشام السيفي منذ انتقاله خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي بشكل لافت مع الفيصلي بتسجيله 12 هدفا ليحتل صدارة هدافي البطولة الاردنية قبل جولة من نهاية السباق.

  
  
     
  
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