المئات يشيعون جثامين 4 شهداء فلسطينيين في قطاع غزة

Samedi 04 Mai 2019
الأناضول - غزة/ مصطفى حبوش - شيّع المئات في قطاع غزة، السبت، جثامين 4 شهداء فلسطينيين استشهدوا، أمس الجمعة، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على المشاركين بمسيرة "العودة" قرب الحدود الشرقية للقطاع.
وخرج المشيعون في أربع جنازات في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، ومخيمات النصيرات والبرج والمغازي (وسط).
وحمل المشاركون في الجنازات الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب المقاومة الفلسطينية بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الجمعة، عن استشهاد فلسطينييْن اثنين، وإصابة اثنين آخريْن، بجراح خطيرة، جراء قصف طائرة إسرائيلية، موقعا لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، وسط القطاع.
كما أعلنت عن استشهاد شابيْن آخريْن، برصاص الجيش خلال مشاركتهما في "مسيرات العودة"، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 4 شهداء.
وذكرت الوزارة أن الشهيدين اللذين سقطا في القصف لموقع "القسام" هما: عبد الله أبو ملّوح (33 عاما) من مخيم النصيرات، وعلاء البوبلي (29 عاما) من مخيم المغازي.
أما اللذين سقطا بالرصاص خلال مشاركتهما بمسيرات "العودة"، فهما: رمزي روحي عبدو(31 عاما) من مخيم البريج، ورائد خليل أبو طير (19 عاما) من مدينة خانيونس.
وينظم الفلسطينيون، مسيرات سلمية أسبوعية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس/آذار 2018، للمطالبة برفع الحصار، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف.
وخرج المشيعون في أربع جنازات في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، ومخيمات النصيرات والبرج والمغازي (وسط).
وحمل المشاركون في الجنازات الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب المقاومة الفلسطينية بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الجمعة، عن استشهاد فلسطينييْن اثنين، وإصابة اثنين آخريْن، بجراح خطيرة، جراء قصف طائرة إسرائيلية، موقعا لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، وسط القطاع.
كما أعلنت عن استشهاد شابيْن آخريْن، برصاص الجيش خلال مشاركتهما في "مسيرات العودة"، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 4 شهداء.
وذكرت الوزارة أن الشهيدين اللذين سقطا في القصف لموقع "القسام" هما: عبد الله أبو ملّوح (33 عاما) من مخيم النصيرات، وعلاء البوبلي (29 عاما) من مخيم المغازي.
أما اللذين سقطا بالرصاص خلال مشاركتهما بمسيرات "العودة"، فهما: رمزي روحي عبدو(31 عاما) من مخيم البريج، ورائد خليل أبو طير (19 عاما) من مدينة خانيونس.
وينظم الفلسطينيون، مسيرات سلمية أسبوعية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس/آذار 2018، للمطالبة برفع الحصار، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف.
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Par:Nouri (Switzerland )
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