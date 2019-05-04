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ليبيا.. 9 قتلى من قوات حفتر بهجوم على معسكر في سبها

Samedi 04 Mai 2019

Samedi 04 Mai 2019
الأناضول - وليد عبد الله - قتل تسعة جنود من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، السبت، جراء هجوم مسلح يعتقد أن تنظيم "داعش" الارهابي نفذه على معسكر للتدريب بمدينة سبها جنوبي ليبيا، بحسب مسؤول محلي.

وفي تصريح للأناضول، قال عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، إن تسعة قتلى من المنطقة العسكرية التابعة لقوات حفتر، قتلوا جراء هجوم على معسكر تدريب في ضواحي المدينة.


وأضاف الخيالي، أن الهجوم وقع في ساعات الفجر، مبينًا أن معلومات أولية تشير أن "المهاجمين يتبعون لتنظيم داعش الإرهابي"، وفق تعبيره.

وأشار أن المهاجمين قاموا بقطع رأس أحد العناصر التابعة لحفتر، "وهذا دليل على تورط هذه المجموعات الإرهابية".

وأوضح الخيالي أن معسكر التدريب يضم سجنا فيه عدة موقوفين متهمين بقضايا جنائية، وإرهابيين.

ولفت إلى أنه حتى الساعة (09:00 ت.غ)، لم يتم التأكد ما إذا تم تهريب السجناء جراء الهجوم أم لا.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، أطلق حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر الذي يقود قوات الشرق الليبي.‎

  
  
     
  
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