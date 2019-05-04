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السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان السبت

Samedi 04 Mai 2019

Samedi 04 Mai 2019
الأناضول - الرياض - دعت المحكمة العليا السعودية، الخميس، المواطنين والمقيمين المسلمين، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء السبت وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "ترغب المحكمة العليا إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم السبت، فإن لم ير فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الأحد".


وأضافت : "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.


  
  
     
  
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