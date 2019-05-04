كاس الاتحاد الافريقي: بثقة وحذر .. النادي الصفاقسي يلاقي مضيفه نهضة بركان

Samedi 04 Mai 2019



وات

- سيخوض النادي الرياضي الصفاقسي مباراة اياب الدور نصف النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم امام مضيفه نهضة بركان المغربي يوم الاحد بثقة وحذر يدعمهما تقدمه في لقاء الذهاب بملعب المهيري مساء الاحد الماضي 2-صفر .وقطع النادي الصفاقسي خطوة هامة على درب التاهل الى المباراة النهائية بفوزه على ضيفه المغربي بثنائية نظيفة امام جماهيره سجلها علاء المرزوقي (د30) وحمزة المثلوثي (د47 من ركلة جزاء) .ورغم ما تتميز به لقاءات الاجوار المغاربية من تنافس وندية قد تعقد مهمة ممثل كرة القدم التونسية في حجز بطاقة التاهل امام نظيره المغربي يوم الاحد بالملعب البلدي ببركان فان مهمة ابناء الهولندي روود كرول لا تبدو مستحيلة بالنظر الى ما اظهره الفريق خلال مختلف اطوار المسابقة القارية من ثبات وجدية وروح مسؤولية عالية خاصة وقد بات عمليا على اعتاب المباراة النهائية لكاس الكنفدرالية التي سيخوضها في صورة تاهله امام مواطنه النجم الساحلي او فريق الزمالك المصري (ذهاب نصف النهائي في ملعب الاسكندرية انتهى بتفوق الزمالك 1-صفر) .وسبق لفريق عاصمة الجنوب ان توج بلقب المسابقة الافريقية في اربع مناسبات (سنة 1998 في شكلها القديم و سنوات 2007 و2008 و2013 في شكلها الجديد) .هيئة النادي الصفاقسي التي سعت الى توفير كافة ممهدات النجاح وسبل الراحة امام اللاعبين تحولت برئاسة المنصف خماخم منذ مساء الاربعاء الماضي الى الدار البيضاء حيث اجرت عناصر الفريق حصتين تدريبيتين بمركب الوداد البيضاوي الخميس والجمعة قبل شد الرحال من جديد بالطائرة الى مدينة وجدة ومنها بالحافلة الى مقر اقامته في منطقة السعيدية .وفي مدرجات الملعب البلدي ببركان قد يستفيد الفريق التونسي من حضور جماهيري محترم في ظل تواصل توافد عدد من الاحباء بهدف تشجيع الفريق وتحفيز اللاعبين على البذل لتاكيد نتيجة الذهاب وضمان الترشح لخوض سادس دور نهائي في المسابقة والمراهنة على التتويج بالكاس الخامسة .. وهو ما سيكون انجازا غير مسبوق .وتاتي مسابقة كاس "الكاف" في صدارة اهتمامات فريق عاصمة الجنوب هذا الموسم فضلا عن احراز مركز في بطولة الرابطة المحترفة الاولى يضمن للفريق التواجد خلال الموسم المقبل في مسابقة كاس رابطة الابطال الافريقية .فريق نهضة بركان قليل الخبرة بالمسابقات القارية يغذي طموحا مشروعا بدوره في قلب الموازين امام جماهيره وفي ملعبه من اجل انتزاع بطاقة التاهل الى اول نهائي قاري في تاريخه معتمدا في ذلك على ادارة حازمة وطموحة ورصيد ثري من اللاعبين الشبان بقيادة صانع الالعاب عبد الصمد المباركي والطوغولي لايبا كودجو .وقد اكتفى نهضة بركان الاربعاء الماضي بالتعادل على ملعبه امام متذيل الترتيب الكوكب المراكشي 1/1 في اطار مباراة مؤجلة من الجولة 26 لبطولة المغرب .وهو يحتل المركز الثامن في الترتيب العام برصيد 34 نقطة من 26 مباراة فيما يتصدر فريق الوداد البيضاوي المسابقة ب 53 نقطة .وحرص مدرب فريق بركان على اراحة ستة لاعبين اساسيين استعدادا للقاء الفريق التونسي .وقد عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم لادارة هذه المباراة الحكم السنغالي ماكي ندياي بمساعدة الفيس غوينوبو نكوكو (الكامرون) وسايدو تيامو (بوركينا فاسو ) .