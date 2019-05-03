تونس، النهضة، الرئاسية: التزامن الغريب

Vendredi 03 Mai 2019



كما كتبت سابقا و كررت و اطنبت ، فان بلورة و تكريس المشروع الحضاري التونسي المبني اساسا على التزام الدولة بدين الغالبية الساحقة للشعب في مقابل تحييد الدين عن السياسة و الحرص على المضي قدما في المسار الديموقراطي ، يبقى بلا منازع مناسمى و اوكد الاولويات الوطنية الحالية.شائت الاقدار ان يتزامن الأمر مع الحصار و الانكسارات التي يتعرض لها تنظيم الاخوان المسلمين في تركيا و قطر و السودان و ليبيا و حتى انخراط الرئيس الامريكي في محاولة تصنيف الأخير من ضمن التنظيمات الارهابية و ان كان الامر ربما مستثنيا و لو جزئيا لبعض الاحزاب في تونس أو المغرب .في نفس الوقت ، تتردد حركة النهضة ليوم الناس هذا في الإعلان عن مرشحها للانتخابات الرئيسية نتيجة تعقد الحسابات و المئالات المحتملة .اني اعتقد ان قرارا تاريخيا للنهضة يقضي بتحولها لحركة مدنية محافظة و خارج ما يسمى بالاسلام السياسي ، سيخدم المشروع الحضاري التونسي و في نفس الوقت سيسحب البساط من تحت المتامرين الداخليين و الخارجيين تحت تعلة الاسلام السياسي و سيمنح النهضة فرصة تاريخية للفوز بالرئاسية لم تكن لتحلم بها لو بقيت على حالها اليوم .مع الإشارة في الأخير و ان تحييد الدين عن السياسة لا يجب ان يكون تكتيكا أو عملية ظرفية بل قناعة علمية راسخة و مبدئية كنت كتبت عنها كذلك سابقا في اكثر من مناسبة .و يبقى لاهل القرار سديد النظر .ناشط سياسي مستقل