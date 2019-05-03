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الرابطة الثانية - مستقبل سليمان يرافق هلال الشابة الى الرابطة المحترفة الاولى

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
وات - رافق مستقبل سليمان متصدر المجموعة الاولى هلال الشابة متصدر المجموعة الثانية الى الر بطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد ان تزعما ترتيب مجموعتيهما بعد ان نزل الستار اليوم على بطولة الرابطة المتحرفة الثانية .
وفي المقابل نزلت فرق اتحاد سليانة والنادي القربي عن المجموعة الاولى ونادي جبنيانة ومحيط قرقنة عن المجموعة الثانية الى بطولة الرابطة الثالثة.

في ما يلي النتائج في اعقاب مباريات الجولة الثانية والعشرين والاخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت مساء اليوم الجمعة:

المجموعة الاولى
في المرسى مستقبل المرسى - الاولمبي الباجي 2-1
في وادي الليل مستقبل وادي الليل - اتحاد سليانة 3-3
في سليمان مستقبل سليمان - امل جربة صفر-صفر
في صفاقس سكك الحديد الصفاقسي - الترجي الجرجيسي صفر-صفر
في مدنين نادي اولمبيك مدنين - النادي القربي 3-2
في جربة حومة السوق جمعية جربة - جمعية اريانة 2-2

المجموعة الثانية
في بن عروس سبورتينغ بن عروس - جندوبة الرياضية 2-صفر
في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - مستقبل القصرين 1-صفر
في حمام سوسة امل حمام سوسة - الملعب الصفاقسي 2-صفر
في صفاقس (دون حضور الجمهور) نادي محيط قرقنة - نادي جبنيانة صفر-صفر
في سيدي بوزيد (دون حضور الجمهور) اولمبيك سيدي بوزيد - النجم الرادسي 3-1
في قفصة قوافل قفصة - الهلال الشابي 1-2

  
  
     
  
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