الرابطة الثانية - مستقبل سليمان يرافق هلال الشابة الى الرابطة المحترفة الاولى

Vendredi 03 Mai 2019



وات

- رافق مستقبل سليمان متصدر المجموعة الاولى هلال الشابة متصدر المجموعة الثانية الى الر بطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد ان تزعما ترتيب مجموعتيهما بعد ان نزل الستار اليوم على بطولة الرابطة المتحرفة الثانية .وفي المقابل نزلت فرق اتحاد سليانة والنادي القربي عن المجموعة الاولى ونادي جبنيانة ومحيط قرقنة عن المجموعة الثانية الى بطولة الرابطة الثالثة.في المرسى مستقبل المرسى - الاولمبي الباجي 2-1في وادي الليل مستقبل وادي الليل - اتحاد سليانة 3-3في سليمان مستقبل سليمان - امل جربة صفر-صفرفي صفاقس سكك الحديد الصفاقسي - الترجي الجرجيسي صفر-صفرفي مدنين نادي اولمبيك مدنين - النادي القربي 3-2في جربة حومة السوق جمعية جربة - جمعية اريانة 2-2في بن عروس سبورتينغ بن عروس - جندوبة الرياضية 2-صفرفي منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - مستقبل القصرين 1-صفرفي حمام سوسة امل حمام سوسة - الملعب الصفاقسي 2-صفرفي صفاقس (دون حضور الجمهور) نادي محيط قرقنة - نادي جبنيانة صفر-صفرفي سيدي بوزيد (دون حضور الجمهور) اولمبيك سيدي بوزيد - النجم الرادسي 3-1في قفصة قوافل قفصة - الهلال الشابي 1-2