ألعاب البحر المتوسط وهران-2021: رصد ميزانية قدرها 75 مليون دولار لتنظيم الالعاب

Vendredi 03 Mai 2019
وات - أوضح وزير الشباب و الرياضة الجزائري رؤوف سليم برناوي,بأن الميزانية التقديرية للنسخة ال19 لألعاب البحر المتوسط بوهران (25 جوان - 5 جويلية 2021) قدرت ب75 مليون دولار, مناشدا اللجنة التنظيمية "بالتسريع في وتيرة العمل" من أجل إنجاح هذا الحدث.
وصرح الوزير خلال اجتماع تنسيقي مع أعضاء لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية, مساء أمس الخميس بالجزائر, بحضور مصطفى براف, رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية و نائب رئيس ألعاب البحر المتوسط-2021 ا: "يفصلنا 26 شهرا عن انطلاق النسخة ال19 للألعاب المتوسطية التي تشكل تحديا للجزائر المتعودة على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى ذات صبغة إفريقية و دولية".
واضاف برناوي : "تعلق اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية آمالا كبيرة على مدينة وهران من أجل إعادة بعث هذه المنافسة في صورة جديدة و ينبغي أن يكون هناك رد فعل إيجابي للاستثمار مقابل تنظيم مثل هذا الحدث كما أن الدولة لن تدخر أي جهد لترقية صورة الجزائر. لكن علينا ألاّ نهمل الأمور التي تصنع دائما الفارق".
من جهته, اعتبر نائب رئيس الألعاب المتوسطية, مصطفى براف "أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بعد تعيين مدير عام للألعاب و مدراء للولاية مكلفين بالإشراف على مختلف اللجان".
و للتذكير, فقد اختارت اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية يوم 28 أوت 2015, مدينة وهران لاحتضان النسخة التاسعة عشرة للألعاب المتوسطية المقررة في 2021 على حساب مدينة صفاقس .
وصرح الوزير خلال اجتماع تنسيقي مع أعضاء لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية, مساء أمس الخميس بالجزائر, بحضور مصطفى براف, رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية و نائب رئيس ألعاب البحر المتوسط-2021 ا: "يفصلنا 26 شهرا عن انطلاق النسخة ال19 للألعاب المتوسطية التي تشكل تحديا للجزائر المتعودة على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى ذات صبغة إفريقية و دولية".
واضاف برناوي : "تعلق اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية آمالا كبيرة على مدينة وهران من أجل إعادة بعث هذه المنافسة في صورة جديدة و ينبغي أن يكون هناك رد فعل إيجابي للاستثمار مقابل تنظيم مثل هذا الحدث كما أن الدولة لن تدخر أي جهد لترقية صورة الجزائر. لكن علينا ألاّ نهمل الأمور التي تصنع دائما الفارق".
من جهته, اعتبر نائب رئيس الألعاب المتوسطية, مصطفى براف "أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بعد تعيين مدير عام للألعاب و مدراء للولاية مكلفين بالإشراف على مختلف اللجان".
و للتذكير, فقد اختارت اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية يوم 28 أوت 2015, مدينة وهران لاحتضان النسخة التاسعة عشرة للألعاب المتوسطية المقررة في 2021 على حساب مدينة صفاقس .
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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