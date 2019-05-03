Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Inta Omri  

ألعاب البحر المتوسط وهران-2021: رصد ميزانية قدرها 75 مليون دولار لتنظيم الالعاب

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
وات - أوضح وزير الشباب و الرياضة الجزائري رؤوف سليم برناوي,بأن الميزانية التقديرية للنسخة ال19 لألعاب البحر المتوسط بوهران (25 جوان - 5 جويلية 2021) قدرت ب75 مليون دولار, مناشدا اللجنة التنظيمية "بالتسريع في وتيرة العمل" من أجل إنجاح هذا الحدث.
وصرح الوزير خلال اجتماع تنسيقي مع أعضاء لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية, مساء أمس الخميس بالجزائر, بحضور مصطفى براف, رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية و نائب رئيس ألعاب البحر المتوسط-2021 ا: "يفصلنا 26 شهرا عن انطلاق النسخة ال19 للألعاب المتوسطية التي تشكل تحديا للجزائر المتعودة على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى ذات صبغة إفريقية و دولية".
واضاف برناوي : "تعلق اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية آمالا كبيرة على مدينة وهران من أجل إعادة بعث هذه المنافسة في صورة جديدة و ينبغي أن يكون هناك رد فعل إيجابي للاستثمار مقابل تنظيم مثل هذا الحدث كما أن الدولة لن تدخر أي جهد لترقية صورة الجزائر. لكن علينا ألاّ نهمل الأمور التي تصنع دائما الفارق".


من جهته, اعتبر نائب رئيس الألعاب المتوسطية, مصطفى براف "أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بعد تعيين مدير عام للألعاب و مدراء للولاية مكلفين بالإشراف على مختلف اللجان".
و للتذكير, فقد اختارت اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية يوم 28 أوت 2015, مدينة وهران لاحتضان النسخة التاسعة عشرة للألعاب المتوسطية المقررة في 2021 على حساب مدينة صفاقس .

  
  
     
  
festival-3e07a874819453a450bc8e00c8f396c6-2019-05-03 18:14:45






0 de 0 commentaires pour l'article 181748



En continu

الجمعة 03 ماي 2019 | 27 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:36 19:11 16:03 12:23 05:23 03:44
20°
 20° % 77 :الرطــوبة
تونــس 14°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
20°-1420°-1421°-1319°-1125°-14
  • Avoirs en devises
    12716,0

  • (2 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,35200 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 mai)   216,7 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556904103|181748 41|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires