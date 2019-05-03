كاس رابطة ابطال افريقيا - مدرب مازيمبي يدعو اربعة لاعبيين لم يشاركوا في مباراة الذهاب

Vendredi 03 Mai 2019
وات - اجرى فريق تي- بي مازيمبي الكونغولي امس حصة تدريبية خصصت لمعالجة الجانب التكتيكي قبل ان يتبارى غدا في لومومباشي (س 14) مع الترجي الرياضي التونسي في اياب الدور نصف النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا .
وتمت دعوة اربعة لاعبين لتعزيز الفريق ممن لم يشاركوا في مباراة الذهاب في تونس وهم جويل كيمواكي وجون كاسوسولا وشيكو اوشندي و اني باكولا ضمن مجموعة من 23 لاعبا خاضت التحضيرات للمباراة قبل ان يختار بامفيل هيمايو مدرب الفريق قائمة من 18لاعبا لخوض الللقاء.
ويخوض مازيمبي المباراة يوم غدا بفريق مكتمل الصفوف حسب ما جاء على موقع النادي الكونغولي الذي يسعى الى قطع خطوة جديدة على درب استعادة اللقب الافريقي الذي توج به في خمس مرات كان اخرها مند اربع سنوات.
وتمت دعوة اربعة لاعبين لتعزيز الفريق ممن لم يشاركوا في مباراة الذهاب في تونس وهم جويل كيمواكي وجون كاسوسولا وشيكو اوشندي و اني باكولا ضمن مجموعة من 23 لاعبا خاضت التحضيرات للمباراة قبل ان يختار بامفيل هيمايو مدرب الفريق قائمة من 18لاعبا لخوض الللقاء.
ويخوض مازيمبي المباراة يوم غدا بفريق مكتمل الصفوف حسب ما جاء على موقع النادي الكونغولي الذي يسعى الى قطع خطوة جديدة على درب استعادة اللقب الافريقي الذي توج به في خمس مرات كان اخرها مند اربع سنوات.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:36
|19:11
|16:03
|12:23
|05:23
|03:44
|
20°
|20°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|20°-14
|20°-14
|21°-13
|19°-11
|25°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 61 981) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 940) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 119) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 956) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 331) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 414) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 359) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 647) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 309) عبير موسى امام القضاء
( 37 875) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 377) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 305) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 32 334) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 32 114) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 414) تسخير الجيش الوطني للتكفل بتوزيع ا
( 30 744) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 30 331) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 987) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 307) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 29 034) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: مؤشر الدول الجيدة 2019 : تونس في المرتبة الـ62 عالميا