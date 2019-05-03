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كاس رابطة ابطال افريقيا - مدرب مازيمبي يدعو اربعة لاعبيين لم يشاركوا في مباراة الذهاب

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
وات - اجرى فريق تي- بي مازيمبي الكونغولي امس حصة تدريبية خصصت لمعالجة الجانب التكتيكي قبل ان يتبارى غدا في لومومباشي (س 14) مع الترجي الرياضي التونسي في اياب الدور نصف النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا .

وتمت دعوة اربعة لاعبين لتعزيز الفريق ممن لم يشاركوا في مباراة الذهاب في تونس وهم جويل كيمواكي وجون كاسوسولا وشيكو اوشندي و اني باكولا ضمن مجموعة من 23 لاعبا خاضت التحضيرات للمباراة قبل ان يختار بامفيل هيمايو مدرب الفريق قائمة من 18لاعبا لخوض الللقاء.
ويخوض مازيمبي المباراة يوم غدا بفريق مكتمل الصفوف حسب ما جاء على موقع النادي الكونغولي الذي يسعى الى قطع خطوة جديدة على درب استعادة اللقب الافريقي الذي توج به في خمس مرات كان اخرها مند اربع سنوات.


  
  
     
  
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