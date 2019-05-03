Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hayarti Albi Ma3ak (mini)  

سباحة : بين 1 و 4 ماي / البطولة العربية الاولى والدورة الدولية الرابعة لسباحة الماسترز

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
وات - تنظم الجامعة التونسية للسباحة البطولة العربية الاولى والدورة الدولية الرابعة لسباحة الماسترز خلال الفترة بين 1 و 4 ماي الجاري بمشاركة 350 سباحا وسباحة من 25 جنسية .
وتدور مسابقات السباحة ايام 1 و 2 و 3 ماي بالمسبح الاولمبي برادس انطلاقا من الساعة 16 في حين ستقام مسابقات السباحة في المياه الحرة يوم 4 ماي بشاطىء نزل المرادي الحمامات بداية من الساعة العاشرة صباحا .


  
  
     
  
festival-622db47001f16de4c0ac04a1c5a59a98-2019-05-03 09:41:01






0 de 0 commentaires pour l'article 181703



En continu

الجمعة 03 ماي 2019 | 27 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:36 19:11 16:03 12:23 05:23 03:44
19°
 26° % 68 :الرطــوبة
تونــس 16°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-1620°-1521°-1320°-1224°-14
  • Avoirs en devises
    12716,0

  • (2 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,35200 DT        1$ =2,99800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 mai)   216,7 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556876667|181703 282|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires