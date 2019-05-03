سباحة : بين 1 و 4 ماي / البطولة العربية الاولى والدورة الدولية الرابعة لسباحة الماسترز

Vendredi 03 Mai 2019



وات

- تنظم الجامعة التونسية للسباحة البطولة العربية الاولى والدورة الدولية الرابعة لسباحة الماسترز خلال الفترة بين 1 و 4 ماي الجاري بمشاركة 350 سباحا وسباحة من 25 جنسية .وتدور مسابقات السباحة ايام 1 و 2 و 3 ماي بالمسبح الاولمبي برادس انطلاقا من الساعة 16 في حين ستقام مسابقات السباحة في المياه الحرة يوم 4 ماي بشاطىء نزل المرادي الحمامات بداية من الساعة العاشرة صباحا .