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دورة ايستوريل للتنس : مالك الجزيري الى ربع النهائي

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
وات - تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 75 عالميا الى ربع نهائي دورة ايستوريل البرتغالية لكرة المضرب اثر فوزه في ثمن النهائي مساء امس الخميس على الارجنتيني ليوناردو ماير (62 عاليما) بنتيجة 6/7 و 1/6 .
وسيلاقي الجزيري بعد ظهر اليوم الجمعة في ربع النهائي البلجيكي دايفيد جوفين .
وكان اللاعب التونسي تفوق في الدور السادس عشر على الشيلي نيكولاس جاري 2-1 (6-3 و3-6 و6-4) .


  
  
     
  
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