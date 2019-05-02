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ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 56 بالمائة

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
الأناضول - الرباط / خالد مجدوب - ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 56.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2019.

جاء ذلك في بيان لمكتب الصرف المغربي، المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصاد مع الخارج.


وقال المكتب إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 2.73 مليار درهم ( 282 مليون دولار) في الربع الأول 2019، مقابل 1.74 مليار درهم (180 مليون دولار) خلال نفس الفترة المقابلة من 2018.

وأضاف المكتب أن صادرات البلاد، ارتفعت 1.4 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 103.4 مليار درهم (10.7 مليار دولار )، في الربع الأول من 2019.

وتراجعت واردات المغرب 0.1 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 128.8 مليار درهم ( 13.32 مليار دولار )، خلال الربع الأول 2019.

وانخفضت تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج بنسبة 5.7 بالمائة على أساس سنوي إلى نحو 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) في الربع الأول 2019.


ومؤخرا، توقع البنك المركزي المغربي، تراجع النمو الاقتصادي للبلاد إلى 2.7 بالمائة خلال 2019، مقارنة مع 3.1 بالمائة مسجلة فعليا في 2018، على أن يعاود الصعود مجددا إلى 3.9 بالمائة في 2020.


ويسجل الاقتصاد المغربي تباطؤا منذ 2017، بفعل تحديات داخلية مرتبطة بتذبذب القطاع الزراعي من جهة، وأخرى خارجية مرتبطة بأسواقها الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

(الدولار = 9.6 درهم مغربي)

  
  
     
  
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