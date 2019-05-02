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مصدر من جامعة كرة القدم: المكتب الجامعي تحصل على تفويض من الجلسة العامة للقيام محلها في حفظ حقوقها فيما يتعلق بالرهان الرياضي ورفع دعاوى قضائية

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
وات - عقدت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء امس الاربعاء جلستها العامة العادية باحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة برئاسة وديع الجريء وحضور ممثلي الرابطات الوطنية والجهوية و ممثلين عن الاندية .

وتم خلال هذه الجلسة بالخصوص المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي كما تم استعراض المشاريع الخاصة بالجامعة على غرار تشييد نزل ومركز للطب الرياضي وقاعة لتقوية العضلات .


وفي تصريح ل "وات" اليوم الخميس افاد مصدر رسمي من الجامعة ان " المكتب الجامعي تحصل على تفويض من الجلسة العامة للقيام محلها في حفظ حقوقها فيما يتعلق بالرهان الرياضي ورفع دعاوى قضائية ضد شركات الرهان التي تستعمل أسماء جمعيات كرة القدم " .
واضاف " لقد قرر المكتب الجامعي ايضا تعيين مكتب محاماة إختصاص قانون تجاري قصد رفع قضايا ضد جميع شركات الرهان الرياضي داخل البلاد وخارجها باستثناء شركة النهوض بالرياضة (البروموسبور) .. التي تستغل أسماء الأندية التونسية في الرهانات مع مطالبتها بالتعويضات اللازمة " .

  
  
     
  
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