مصدر من جامعة كرة القدم: المكتب الجامعي تحصل على تفويض من الجلسة العامة للقيام محلها في حفظ حقوقها فيما يتعلق بالرهان الرياضي ورفع دعاوى قضائية

Jeudi 02 Mai 2019
وات - عقدت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء امس الاربعاء جلستها العامة العادية باحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة برئاسة وديع الجريء وحضور ممثلي الرابطات الوطنية والجهوية و ممثلين عن الاندية .
وتم خلال هذه الجلسة بالخصوص المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي كما تم استعراض المشاريع الخاصة بالجامعة على غرار تشييد نزل ومركز للطب الرياضي وقاعة لتقوية العضلات .
وفي تصريح ل "وات" اليوم الخميس افاد مصدر رسمي من الجامعة ان " المكتب الجامعي تحصل على تفويض من الجلسة العامة للقيام محلها في حفظ حقوقها فيما يتعلق بالرهان الرياضي ورفع دعاوى قضائية ضد شركات الرهان التي تستعمل أسماء جمعيات كرة القدم " .
واضاف " لقد قرر المكتب الجامعي ايضا تعيين مكتب محاماة إختصاص قانون تجاري قصد رفع قضايا ضد جميع شركات الرهان الرياضي داخل البلاد وخارجها باستثناء شركة النهوض بالرياضة (البروموسبور) .. التي تستغل أسماء الأندية التونسية في الرهانات مع مطالبتها بالتعويضات اللازمة " .
وتم خلال هذه الجلسة بالخصوص المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي كما تم استعراض المشاريع الخاصة بالجامعة على غرار تشييد نزل ومركز للطب الرياضي وقاعة لتقوية العضلات .
وفي تصريح ل "وات" اليوم الخميس افاد مصدر رسمي من الجامعة ان " المكتب الجامعي تحصل على تفويض من الجلسة العامة للقيام محلها في حفظ حقوقها فيما يتعلق بالرهان الرياضي ورفع دعاوى قضائية ضد شركات الرهان التي تستعمل أسماء جمعيات كرة القدم " .
واضاف " لقد قرر المكتب الجامعي ايضا تعيين مكتب محاماة إختصاص قانون تجاري قصد رفع قضايا ضد جميع شركات الرهان الرياضي داخل البلاد وخارجها باستثناء شركة النهوض بالرياضة (البروموسبور) .. التي تستغل أسماء الأندية التونسية في الرهانات مع مطالبتها بالتعويضات اللازمة " .
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:35
|19:10
|16:03
|12:23
|05:24
|03:45
|
20°
|20°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|20°-14
|23°-16
|20°-14
|21°-13
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 875) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 903) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 073) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 884) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 277) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 395) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 303) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 619) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 277) عبير موسى امام القضاء
( 37 561) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 352) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 34 065) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 297) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 31 871) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 467) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 30 179) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 980) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 049) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 29 014) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 835) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:khmaiessgafsi (Tunisia )
Sur: الغاء اضرلب قطاع نقل البضائع والمحروقات